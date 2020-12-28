Послы 27 стран ЕС запустили процедуру одобрения сделки Брюсселя и Лондона

Комитет постоянных представителей (COREPER) Евросоюза в предварительном порядке единогласно одобрил Соглашение о торговле и сотрудничестве (Trade and Cooperation Agreement, ТСА) между Великобританией и ЕС на период после 1 января 2021 года. Об этом в понедельник, 28 декабря, сообщил в Twitter пресс-секретарь постоянного представительства Германии при ЕС Себастьян Фишер (Sebastian Fischer).

"Зеленый свет для сделки по "Брекзиту": послы ЕС единогласно одобрили временное применение ТСА между ЕС и Великобританией с 1 января 2021 года", - написал он.

Фишер добавил, что следующим шагом должно стать "окончательное одобрение в рамках письменной процедуры", которое должно состояться до 15.00 по местному времени (17.00 мск) 29 декабря.

Между тем кабинет министров ФРГ также поддержал соглашение. Члены кабмина едины в своей "положительной оценке" документа, подчеркнула в Берлине заместитель официального представителя правительства Германии Ульрике Деммер (Ulrike Demmer).

Соглашение с Лондоном

Соглашение о двусторонней торговле было достигнуто 24 декабря, всего за несколько дней до выхода Великобритании из европейского внутреннего рынка. Оно предусматривает свободную торговлю и отсутствие таможенных пошлин. Кроме того, в нем прописаны положения, касающиеся будущего сотрудничества Брюсселя и Лондона в сфере полиции и юстиции, а также социального обеспечения граждан обеих сторон.

Со стороны ЕС это соглашение еще должно быть одобрено всеми 27 странами-членами Евросоюза, а со стороны Великобритании - парламентом. Стороны планируют задействовать этот документ во временном режиме с 1 января. Ожидается, что Европарламент ратифицирует соглашение задним числом в начале 2021 года.

Великобритания вышла из Европейского Союза в январе нынешнего года, спустя 43 месяца после того, как на референдуме 2016 года победу одержали сторонники "Брекзита". В четверг, 31 декабря, заканчивается переходный период, во время которого Лондон сохранял доступ к внутреннему европейскому рынку и оставался в Таможенном союзе, а также был обязан следовать правилам Евросоюза во всех сферах, хотя больше не участвовал в принятии решений в ЕС.

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