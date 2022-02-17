Последствия урагана ''Иления'' в Германии (фотогалерея)

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Мощный ураган ''Иления'' привел в Германии к жертвам и разрушениям. На подходе - ураганный циклон "Зейнеп".
Ровно в полночь с 7 на 8 сентября немецкие метеорологи начнут продавать названия циклонов и антициклонов на 2022 год. Как это происходит, и на что идут полученные средства?
Эти фотографии иллюстрируют, как немецкий железнодорожный концерн Deutsche Bahn готовится к ураганам и другой непогоде.
"Забине" - зимний ураган с прологом и эпилогом. Сегодня - эпилог или постскриптум в фотографиях.
Ущерб, нанесенный нынешним ураганом "Забине" в Германии, еще только подсчитывают. А какие ураганы были самыми разрушительными за последние десятилетия?
На Нидерланды и северо-западные районы Германии снова обрушился сильнейший шторм, парализовав движение в регионе. Порывы ветра в эпицентре урагана достигали скорости 140 км/ч.
По данным британской гуманитарной организации Christian Aid, наибольший ущерб в 2021 году, нанес ураган "Ида" в США. Наводнения в ФРГ - на втором месте.
По данным Всемирной метеорологической организации, наибольшее число жертв с 1970 по 2019 годы зафиксировано в результате засухи и ураганов.