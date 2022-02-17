 Последствия урагана ′′Иления′′ в Германии (фотогалерея) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 18.02.2022

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По Германии

Последствия урагана ''Иления'' в Германии (фотогалерея)

Мощный ураган ''Иления'' привел в Германии к жертвам и разрушениям. На подходе -  ураганный циклон "Зейнеп".

  • Ураган ''Иления'', Висмар

    Ураган ''Иления'' в Германии

    В Германии - время ураганов. В середине этой февральской недели 2022 года здесь бушевала "Иления" ("Ylenia"). Сразу за ней в выходные дни, 19-20 числа, последует ураганный циклон "Зейнеп" ("Zeynep") . В этой фотогалерее мы собрали снимки информационного агентства dpa из разных регионов страны. Этот сделан в Висмаре.

  • Ураган ''Иления'', Нижняя Саксония

    Ураган ''Иления'' в Германии

    В результате урагана в Германии погибли три человека. Среди них - 37-летний водитель этого автомобиля в Нижней Саксонии.

  • Ураган ''Иления'', Гамбург

    Ураган ''Иления'' в Германии

    Затопленный ураганным нагоном воды Рыбный рынок в Гамбурге

  • Ураган ''Иления'', Кельн

    Ураган ''Иления'' в Германии

    В Кельне заранее поставили ограждения и предупредительные знаки около собора - на случай, если порывы ветра приведут к падению каменных фрагментов.

  • Ураган ''Иления'', Вангероге

    Ураган ''Иления'' в Германии

    Размытый сильными волнами песчаный пляж на фризском острове Вангероге в Северном море.

  • Ураган ''Иления'', Ганновер

    Ураган ''Иления'' в Германии

    Вырванное с корнем дерево около Ганновера.

  • Ураган ''Иления'', Берлине

    Ураган ''Иления'' в Германии

    Перед Бранденбургскими воротами в Берлине.

  • Ураган ''Иления'', Берлин

    Ураган ''Иления'' в Германии

    У спасательных служб Берлина было очень много работы. В одном из районов обрушилась часть фасада жилого здания, в результате чего был поврежден автомобиль. Оставшиеся элементы, которые могли упасть, были сброшены вниз пожарными.

  • Ураган ''Иления'', Броккен

    Ураган ''Иления'' в Германии

    Этот кадр сделан на вершине горы Броккен в Гарце, где порывы ветра могли достигать 180 километров в час.

  • Ураган ''Иления'', Вернигероде

    Ураган ''Иления'' в Германии

    Еще один снимок из Гарца, сделанный на дороге около города Вернигероде.

  • Ураган ''Иления'', Ольденбург

    Ураган ''Иления'' в Германии

    Опрокинутый грузовик на федеральном автобане A 29 около Ольденбурга.

  • Ураган ''Иления'', Гамбург

    Ураган ''Иления'' в Германии

    Огромная ель упала на этот частный дом в Гамбурге. Чтобы убрать дерево, пришлось использовать большой кран.

  • Ураган ''Иления'', Мекленбург - Передняя Померания

    Ураган ''Иления'' в Германии

    Опрокинутый мобильный туалет в коммуне Мюлен-Айксен, Мекленбург - Передняя Померания.

  • Ураган ''Иления'', Обервизенталь

    Ураган ''Иления'' в Германии

    Горнолыжный курорт Обервизенталь в Саксонии.

  • Ураган ''Иления'', Бранденбург

    Ураган ''Иления'' в Германии

    Закат около Якобсдорфа в Бранденбурге.

    Автор: Максим Нелюбин


  • Ураган ''Иления'', Висмар

    Ураган ''Иления'' в Германии

    В Германии - время ураганов. В середине этой февральской недели 2022 года здесь бушевала "Иления" ("Ylenia"). Сразу за ней в выходные дни, 19-20 числа, последует ураганный циклон "Зейнеп" ("Zeynep") . В этой фотогалерее мы собрали снимки информационного агентства dpa из разных регионов страны. Этот сделан в Висмаре.

  • Ураган ''Иления'', Нижняя Саксония

    Ураган ''Иления'' в Германии

    В результате урагана в Германии погибли три человека. Среди них - 37-летний водитель этого автомобиля в Нижней Саксонии.

  • Ураган ''Иления'', Гамбург

    Ураган ''Иления'' в Германии

    Затопленный ураганным нагоном воды Рыбный рынок в Гамбурге

  • Ураган ''Иления'', Кельн

    Ураган ''Иления'' в Германии

    В Кельне заранее поставили ограждения и предупредительные знаки около собора - на случай, если порывы ветра приведут к падению каменных фрагментов.

  • Ураган ''Иления'', Вангероге

    Ураган ''Иления'' в Германии

    Размытый сильными волнами песчаный пляж на фризском острове Вангероге в Северном море.

  • Ураган ''Иления'', Ганновер

    Ураган ''Иления'' в Германии

    Вырванное с корнем дерево около Ганновера.

  • Ураган ''Иления'', Берлине

    Ураган ''Иления'' в Германии

    Перед Бранденбургскими воротами в Берлине.

  • Ураган ''Иления'', Берлин

    Ураган ''Иления'' в Германии

    У спасательных служб Берлина было очень много работы. В одном из районов обрушилась часть фасада жилого здания, в результате чего был поврежден автомобиль. Оставшиеся элементы, которые могли упасть, были сброшены вниз пожарными.

  • Ураган ''Иления'', Броккен

    Ураган ''Иления'' в Германии

    Этот кадр сделан на вершине горы Броккен в Гарце, где порывы ветра могли достигать 180 километров в час.

  • Ураган ''Иления'', Вернигероде

    Ураган ''Иления'' в Германии

    Еще один снимок из Гарца, сделанный на дороге около города Вернигероде.

  • Ураган ''Иления'', Ольденбург

    Ураган ''Иления'' в Германии

    Опрокинутый грузовик на федеральном автобане A 29 около Ольденбурга.

  • Ураган ''Иления'', Гамбург

    Ураган ''Иления'' в Германии

    Огромная ель упала на этот частный дом в Гамбурге. Чтобы убрать дерево, пришлось использовать большой кран.

  • Ураган ''Иления'', Мекленбург - Передняя Померания

    Ураган ''Иления'' в Германии

    Опрокинутый мобильный туалет в коммуне Мюлен-Айксен, Мекленбург - Передняя Померания.

  • Ураган ''Иления'', Обервизенталь

    Ураган ''Иления'' в Германии

    Горнолыжный курорт Обервизенталь в Саксонии.

  • Ураган ''Иления'', Бранденбург

    Ураган ''Иления'' в Германии

    Закат около Якобсдорфа в Бранденбурге.

    Автор: Максим Нелюбин


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Контекст

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