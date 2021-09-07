Последствия урагана "Надя" в Германии (фото)

Гамбурге / Лангеог • В 2022 году ураганы (и все циклоны) будут иметь в Германии - женские имена, согласно принципу ротации, введенному в 1998 году. В последние выходные января за ненастную погоду отвечала "Надя" - циклон, пришедший с северо-западного направления, не самый сильный за последние годы, но все же приведший к чрезвычайным ситуациям, отменам поездов, многочисленным вызовам пожарно-спасательных служб и унесший одну человеческую жизнь - в земле Бранденбург, где погиб 58-летний мужчина. Он скончался от травм, полученных в результате падения большого плаката.
В Гамбурге в результате штормового нагона воды залило Рыбный рынок (Fischmarkt), но это здесь происходит регулярно в ненастную погоду. На восточно-фризском острове Лангеог размыло большой участок песчаного пляжа и прибой приблизился непосредственно к дюнам, защищающим остров. Ниже в нашей подборке - снимки из этих и других мест.
Ураган "Надя" в Германии. Фотографии
Курорт Варнемюнде на Балтийском море в северной части Ростока
На молу в Варнемюнде
Остров Рюген на Балтийском море
Рыбный рынок в Гамбурге
Пожарные эвакуируют автомобили с Рыбного рынка в Гамбурге
На Эльбе в Гамбурге грузовое судно, потерявшее управление, столкнулось с мостом
Грузовик на Фемарнзундском мосту
Федеральная дорога B208 Мекленбурге - Передней Померании
Остров Дарс в Балтийском море
Так берег острова Лангеог выглядел после урагана уже в начале января. Пляж был намыт с помощью специальной техники в прошлом году, но после урагана "Надя" сейчас в конце месяца фактически полностью исчез
Утром в понедельник в Ганновере
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Автор: Керстин Шмидт, Виктор Вайц