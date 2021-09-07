 Последствия урагана ″Надя″ в Германии (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 31.01.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

По Германии

Последствия урагана "Надя" в Германии (фото)

За ненастную погоду в прошедшие выходные в Германии отвечал ураган "Надя". Вот как это выглядело.

Спасатели на Рыбном рынке в Гамбурге

Спасатели на Рыбном рынке в Гамбурге

Гамбурге / Лангеог • В 2022 году ураганы (и все циклоны) будут иметь в Германии - женские имена, согласно принципу ротации, введенному в 1998 году. В последние выходные января за ненастную погоду отвечала "Надя" - циклон, пришедший с северо-западного направления, не самый сильный за последние годы, но все же приведший к чрезвычайным ситуациям, отменам поездов, многочисленным вызовам пожарно-спасательных служб и унесший одну человеческую жизнь - в земле Бранденбург, где погиб 58-летний мужчина. Он скончался от травм, полученных в результате падения большого плаката. 

В Гамбурге в результате штормового нагона воды залило Рыбный рынок (Fischmarkt), но это здесь происходит регулярно в ненастную погоду. На восточно-фризском острове Лангеог размыло большой участок песчаного пляжа и прибой приблизился непосредственно к дюнам, защищающим остров. Ниже в нашей подборке - снимки из этих и других мест.

Ураган "Надя" в Германии. Фотографии

Курорт Варнемюнде на Балтийском море в северной части Ростока

Курорт Варнемюнде на Балтийском море в северной части Ростока

На молу в Варнемюнде

На молу в Варнемюнде

Остров Рюген на Балтийском море

Остров Рюген на Балтийском море

Рыбный рынок в Гамбурге

Рыбный рынок в Гамбурге

Пожарные эвакуируют автомобили с Рыбного рынка в Гамбурге

Пожарные эвакуируют автомобили с Рыбного рынка в Гамбурге

 

На Эльбе в Гамбурге грузовое судно, потерявшее управление, столкнулось с мостом

На Эльбе в Гамбурге грузовое судно, потерявшее управление, столкнулось с мостом

Грузовик на Фемарнзундском мосту

Грузовик на Фемарнзундском мосту

Федеральная дорога B208 Мекленбурге - Передней Померании

Федеральная дорога B208 Мекленбурге - Передней Померании

Остров Дарс в Балтийском море

Остров Дарс в Балтийском море

Так берег острова Лангеог выглядел после урагана уже в начале января. Пляж был намыт с помощью специальной техники в прошлом году, но после урагана Надя сейчас в конце месяца фактически полностью исчез

Так берег острова Лангеог выглядел после урагана уже в начале января. Пляж был намыт с помощью специальной техники в прошлом году, но после урагана "Надя" сейчас в конце месяца фактически полностью исчез

Утром в понедельник в Ганновере

Утром в понедельник в Ганновере

Смотрите также: 

  • Рюген зимой

    Зимние путешествия по островам Германии

    Пешие походы по зимнему Рюгену

    Рюген - самый большой остров Германии. Зимой здесь тихо и мало туристов. Им предлагают пешие прогулки и поездки по острову. Исторический паровоз курсирует по узкоколейной железной дороге между городами. Если хочется уюта и теплоты, можно остановиться в спа-отелях.

  • Лыжники

    Зимние путешествия по островам Германии

    На лыжах по Узедому

    Зимой туристы и жители этого острова в Балтийском море, тепло одевшись, выходят на побережье, чтобы покататься на лыжах. Когда на острове Узедом лежит снег, здесь прокладывают лыжные трассы. По пути лыжники наблюдают за тем, как по Балтийскому морю плавают льдины, на которых сидят чайки, а под пирсами висят сосульки. Чем не зимняя сказка?

  • На Хиддензе

    Зимние путешествия по островам Германии

    Наедине с природой на Хиддензе

    На этом острове отдыхали Бертольт Брехт, Франц Кафка и Альберт Эйнштейн. Расположенный к западу от Рюгена, Хиддензе является частью природного заповедника. Здесь обитают редкие птицы, как например орлан-белохвост. До Хиддензе можно добраться только на лодке, а на самом острове нет автомобильного движения. Ты практически остаешься наедине с природой.

  • Зимний Зюльт

    Зимние путешествия по островам Германии

    Прогулка по Зюльту

    Там, где летом отдыхают знаменитости, а тысячи туристов нежатся на солнце, зимой - пустынный пляж. Свежий ветер дует над Северо-Фризском островом Зюльт. Лишь редкие туристы гуляют по пляжу, любуясь бескрайним видом на море.

  • Зимний пейзаж Амрума

    Зимние путешествия по островам Германии

    Зимняя спячка на Амруме

    В непосредственной близости от Зюльта находится остров Амрум с его широким пляжем - Книпзанд. Летом сюда приезжают тысячи туристов, а зимой островитяне остаются одни. Тем не менее, в холодное время года у острова есть свое очарование.

  • Халлиген

    Зимние путешествия по островам Германии

    Домики на острове Халлиген

    Халлиген - один из десяти небольших Северо-Фризских островов, которые подвержены влиянию бурной морской погоды. Халлиген почти полностью погружен в море.

  • Тюлени на Гельголанде

    Зимние путешествия по островам Германии

    Тюлени на Гельголанде

    Зимой остров Гельголанд особенно очарователен. Расположенный в Северном море в 48 километрах от континентального побережья, он напоминает крепость в открытом море. Здесь проживает около 1500 жителей. В 1721 году первоначально больший остров раскололся надвое. На соседнем острове Дюна посетители могут наблюдать, как зимой тюлени выводят новое потомство.

  • Зима на Нордерней

    Зимние путешествия по островам Германии

    Природа острова Нордернай

    Восточно-Фризский остров Нордернай зимой хорош для длительных прогулок по безлюдной природе. По пути вы повстречаете черных казарок и свистящих, или как их еще называют - древесных уток, которые здесь зимуют. Те, кто не любит холода, могут посетить множество достопримечательностей. Например, комплекс зданий санатория, построенных в 1799 году, культурный центр с казино и городской библиотекой.

  • Малый маяк на острове Боркуме

    Зимние путешествия по островам Германии

    Маяки на Боркуме

    На острове Боркум на границе с Нидерландами - морской климат: не очень жаркое лето и не очень холодная зима. Воздух здесь особенно чист и насыщен йодом. Украшением острова служат три маяка. "Малый маяк" на южном пляже был построен в конце XIX века и считается первым в Германии электрическим маяком.

  • Заснеженные цветы на острове Майнау

    Зимние путешествия по островам Германии

    Зимнее волшебство на Майнау

    Красивые острова зимой можно найти не только в Северном и Балтийском морях, но и на озерах Германии. Летом на цветочном острове Майнау на Боденском озере каждый день суетятся тысячи туристов, а зимой он превращается в уединенный природный парк. Но вскоре просыпаются от зимней спячки весенние первоцветы, а за ними появляются и первые туристы.

    Автор: Керстин Шмидт, Виктор Вайц


Контекст

В Германии начинают продавать погоду на 2022 год

Ровно в полночь с 7 на 8 сентября немецкие метеорологи начнут продавать названия циклонов и антициклонов на 2022 год. Как это происходит, и на что идут полученные средства?  

Самые популярные немецкие острова

Рюген, Зюльт, Узедом, Гельголанд… В Балтийском и Северном морях насчитывается около 80 немецких островов. Представляем самые известные и популярные.  

Ущерб от 10 стихийных бедствий в 2021 году превысил 170 млрд долларов

По данным британской гуманитарной организации Christian Aid, наибольший ущерб в 2021 году, нанес ураган "Ида" в США. Наводнения в ФРГ - на втором месте.  

Германию накрыл первый осенний шторм

В Германию пришла первая в году сильная осенняя буря. Стихия прервала железнодорожное сообщение по всей стране.  

Сумма ущерба от наводнения в Германии превысила 29 млрд евро

Германия - в числе стран, которые хотят получить финансовую помощь из фонда солидарности ЕС на восстановление после наводнения, пишут газеты группы Funke. Однако в этом фонде не хватает средств.  

Как тысячи "киндер-сюрпризов" оказались на немецком острове

За ночь берег острова Лангеог в Северном море превратился в гору игрушек. Как пластиковые изделия оказались на морском побережье?  

Аудио- и видеофайлы по теме

Страшное наводнение в Германии: полгода спустя  

Страшное наводнение на западе Германии: как предотвратить такие катастрофы и что могут власти?  

Шокирующие кадры наводнения в Германии: местные жители не верят своим глазам  

Также по теме

dpatopbilder - 09.02.2020, Großbritannien, Newhaven: Hohe Wellen schlagen am Hafen an einen Leuchtturm. In Großbritannien und Irland ist es am Wochenende zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und Schäden durch heftigen Wind und Regen gekommen. Foto: Matt Dunham/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

В Германии начинают продавать погоду на 2022 год 07.09.2021

Ровно в полночь с 7 на 8 сентября немецкие метеорологи начнут продавать названия циклонов и антициклонов на 2022 год. Как это происходит, и на что идут полученные средства?

Tief Ahmet

Ахмет, Бартош и Божена - в Германии разнообразили карту погоды (фото) 05.01.2021

Первые циклоны и антициклоны 2021 года в Германии будут названы именами жителей страны с миграционными корнями.

*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des Tages *** TOPSHOT - A resident kneels next to damaged cars and houses after heavy rain and floods in Hagen, western Germany, on July 15, 2021. - Heavy rains and floods lashing western Europe have killed at least 42 people in Germany and left many more missing, as rising waters led several houses to collapse. (Photo by INA FASSBENDER / AFP) (Photo by INA FASSBENDER/AFP via Getty Images)

В Германии из-за наводнений погибли более 80 человек 16.07.2021

Обрушившиеся на запад ФРГ мощные ливни, вызванные циклоном "Бернд", унесли жизни более 80 человек. Сотни людей числятся пропавшими без вести.