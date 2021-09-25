В Берлине экоактивисты прекратили голодовку в защиту климата

После 27 дней без еды и 7 часов без воды последний из семи климатических активистов, державших бессрочную голодовку у немецкого бундестага, объявил о прекращении акции. Как написал Хеннинг Йешке (Henning Jeschke) в своем Twitter в субботу, 25 сентября, он согласился на этот шаг после звонка кандидата в канцлеры Германии от СДПГ Олафа Шольца (Olaf Scholz), пообещавшего в течение ближайших четырех недель открытое обсуждение немедленных мер по защите климата. В СДПГ подтвердили эту информацию.

Необычная акция протеста

Голодовка началась 30 августа. Экологические активисты потребовали, во-первых, проведения публичных дебатов об изменении климата с тремя основными кандидатами в федеральные канцлеры Германии. Во-вторых, они добивались создания гражданского совета, который должен сформулировать немедленные меры по защите климата.

Кандидаты в канцлеры назвали такой вид протеста "неприемлемым", поскольку его участники подвергали свою жизнь опасности. Армин Лашет (Armin Laschet), представляющий правящий консервативный блок ХДС/ХСС, социал-демократ Олаф Шольц и кандидат от "зеленых" Анналена Бербок (Annalena Berbock) в совместном заявлении, опубликованном 14 сентября, сообщили, что готовы встретиться со школьниками - но только после выборов в бундестаг и не публично.

Спустя более чем три недели после начала голодовки почти все участники 22 сентября возобновили прием пищи, несмотря на то, что кандидаты в канцлеры не выполнили их требование о публичных дебатах. По сообщениям СМИ, кандидат в канцлеры от "зеленых" Анналена Бербок 23 сентября посетила лагерь активистов и разговаривала с молодыми людьми, вышедшими из голодовки.

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