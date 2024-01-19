После обстрелов: Иран и Пакистан взяли курс на деэскалацию?

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин на традиционном брифинге в четверг, 18 января, заявила, что Пекин предлагает посредничество в разрядке напряженности, возникшей между Пакистаном и Ираном. "Иран и Пакистан - близкие соседи и страны, которые имеют влияние и поддерживают дружеские отношения с Китаем. Китай искренне надеется, что обе стороны будут сохранять спокойствие и сдержанность и избегать эскалации напряженности. Если с обеих сторон возникнет необходимость, мы хотели бы сыграть конструктивную роль в смягчении ситуации", - указала она, отвечая на вопрос корреспондента агентства AFP.

Обмен ударами

Миротворческая инициатива Китая последовала за неожиданной эскалацией ситуации между двумя соседними государствами. 16 января Корпус стражей исламской революции (КСИР), как сообщили иранские государственные СМИ, нанес удары по штабам суннитской группировки "Джейш аль-Адль" в пакистанской провинции Белуджистан на границе с Ираном. По данным Исламабада, в результате этой атаки погибли двое мужчин, три женщины и четыре ребенка.

Фрагмент сбитого иранского дрона после атаки на Пакистан Фото: Ghani Kakar/DW

18 января последовал ответный удар. "Сегодня утром Пакистан предпринял серию высокоскоординированных и целенаправленных военных ударов по укрытиям террористов в иранской провинции Систан и Белуджистан", - заявили в МИД Пакистана. По информации внешнеполитического ведомства, несколько террористов были убиты.

При этом Исламабад ответил Тегерану абсолютно "зеркально": как отметили в МИД Пакистана, удары были направлены исключительно против террористов, а пакистанские власти уважают суверенитет и территориальную целостность Ирана.

Эксперты: Удары Ирана призваны успокоить собственный народ

Иран атаковал не только Пакистан. Удары были нанесены такжепо целям в Сирии и Ираке. Эти атаки связаны с терактом, совершенным в начале января в городе Керман у могилы Касема Солеймани, бывшего командующего Революционной гвардией, убитого США в 2020 году, рассказала в интервью DW политолог Сара Базубанди (Sara Bazoobandi) из Немецкого института глобальных и региональных исследований (GIGA). Тогда в результате взрыва на кладбище погибли около 90 человек. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация "Исламское государство". "Официальный Тегеран до сих пор практически не комментировал этот теракт. Прежде всего, правительство и органы безопасности не могут объяснить, почему они не смогли предотвратить такое нападение", - говорит Базубанди.

По словам политолога, уничтожение Израилем бригадного генерала КСИР Сайеда Рази Мусави в Сирии в конце декабря также вызвало немалое беспокойство среди сторонников правящего в Тегеране режима. Бессистемно атакуя цели за пределами своих границ, иранские власти хотят показать, что режим все еще силен.

Политолог Али Фатоллах-Неджад, директор аналитического центра Centre for Middle East and Global Order (CMEG), придерживается аналогичной точки зрения. Своими нападениями Иран преследует прежде всего местные и региональные цели. Однако он их не достиг: желаемая, казалось бы, эскалация не состоялась, указал он в своем аккаунте в социальной сети Х.

Тегеран преуменьшает значение ответного удара Исламабада

Иранские власти и государственные СМИ, со своей стороны, пытаются преуменьшить значение ответного удара Пакистана. Информационное агентство Tasnim, близкое к КСИР, опубликовало видео, в котором Мумтаз Захра Балох, пресс-секретарь министерства иностранных дел Пакистана, подчеркивает, что Иран - братская страна и что народ Пакистана с большим уважением относится к иранской нации. "У нас нет желания нагнетать напряженность, и, учитывая братские отношения между двумя странами, ожидается, что не будет предпринято никаких действий, которые повлияют на безопасность региона", - сказала Мумтаз Захра Балох.

Официальный представитель МИД Пакистана Мумтаз Захра Балох Фото: Muhammet Nazim Tasci/Anadolu/picture alliance

Министр внутренних дел Ирана выступил перед представителями СМИ по поводу обстрела Пакистаном Саравана в провинции Систан и Белуджистан. Он заявил о "взрывах" в городе, избегая термина "нападение".

В ответ в социальных сетях появилось множество комментариев от разгневанных иранцев, выражающих недовольство реакцией своего правительства на контратаку Пакистана. "Ущерб от ракетных ударов Пакистана по Саравану очень велик. Дома разрушены, фотографии просто душераздирающие. И они нагло заявляют по государственному телевидению, что ни один иранец не был убит в этой атаке", - написал в социальной сети Х активист из Белуджистана Халил Балух.

Населенный белуджами юго-восток Ирана - один из беднейших регионов страны. Во многих деревнях провинции Систан и Белуджистан живут беженцы из Пакистана во втором или третьем поколении, которые родились и выросли в Иране. Тот факт, что теперь им приходится расплачиваться за нападение Тегерана на Пакистан и последовавшую за этим реакцию, вызывает у многих иранцев гнев.

"Мы хотим разрядить обстановку"

Чем руководствовался Тегеран, нанося удар по территории Пакистана, до сих пор не ясно. Жители приграничного с Ираном района давно испытывают давление, говорит проживающий там Кох-э-Мола Бахш Дашти. По его словам, атака, произошедшая на этой неделе, не первая в своем роде. "Мы привыкли к нападениям иранских войск. Разница лишь в том, что здесь погибли люди, а Пакистан отплатил им тем же. Если бы это было обычное нападение без жертв, никто бы не беспокоился", - считает он.

Тем не менее, Исламабад должен был отреагировать на удар, рассказал в интервью DW пакистанский эксперт по безопасности Рашид Вали Джанджуа. "Был нарушен национальный суверенитет. Пакистан был вынужден отреагировать, потому что жертвами нападения стали мирные жители", - указал он. Однако теперь цель - вернуть ситуацию под контроль. Исламабад не хочет дальнейшей эскалации ситуации, напротив, делаются все попытки, чтобы ее разрядить. Реакция Ирана теперь будет играть важную роль, полагает эксперт. "Мы надеемся, что страна будет действовать ответственно. Тогда эскалация после этих двух печальных инцидентов прекратится", - полагает Рашид Вали Джанджуа.

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