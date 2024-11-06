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Победа Трампа: Орбан требует новую стратегию ЕС по Украине

Ольга Лебедева
6 ноября 2024 г.

После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США премьер Венгрии усомнилсяв том, что Европа сможет в одиночку помогать Украине и призвал пересмотреть данный вопрос.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор ОрбанФото: Alexandru Dobre/AP Photo/picture alliance

После победы на президентских выборах в США кандидата от республиканцев Дональда Трампа премьер-министр Венгрии Виктор Орбан потребовал изменить стратегию ЕС по поддержке Украины, обороняющейся от российской военной агрессии. Выступая на саммите Организации тюркских государств в Бишкеке в среду, 6 ноября, он сослался на возможную остановку американской помощи Киеву после возвращения Трампа в Белый дом.

В этой связи "имеются серьезные сомнения" в том, что Европа способна в одиночку взять на себя финансовую и военную поддержку Украины, поэтому необходима новая стратегия Евросоюза, заявил Орбан.

Орбан выразил надежду на мир после победы Трампа

В размещенном на Facebook видео венгерский правый популист заявил о "блестящей" победе Трампа, которая, по его мнению, несет "надежду на мир во всем мире".

8 ноября в Будапеште пройдет неформальный саммит ЕС, на котором одной из главных тем будет победа Трампа в США и ее возможные последствия. Премьер-министра Венгрии, председательствующей в ЕС, резко критикуют за пророссийскую позицию и требования прекратить поставки оружия Украине. Главной темой своего председательства в Европейском совете Орбан сделал лозунг, аналогичный слогану Трампа - "Сделаем Европу снова великой".

Предварительные результаты: побеждает Трамп

Согласно предварительным результатам подсчета голосов кандидат от Республиканской партии, экс-президент Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах в США. За республиканца проголосовали 277 выборщиков, за вице-президента демократку Камалу Харрис - 224. Для победы на выборах в США требуется заручиться 270 голосами выборщиков, представляющих предпочтения избирателей в отдельных штатах.

Через считанные часы после закрытия участков Трамп заявил о "политической победе" и назвал себя 47-м президентом США. "Мы вошли в историю", - сказал он в среду, 6 ноября, во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич в штате Флорида. По его словам, республиканцы одержали победу, "которой еще никогда не было в этой стране".

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