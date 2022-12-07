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Победитель выборов Рафаэль Уорнок
Победитель выборов Рафаэль УорнокФото: Win McNamee/Getty Images
ПолитикаСША

После выборов в Джорджии демократы укрепили позиции в Сенате

Сергей Ромашенко
11 мин. назад

Во втором туре выборов в Джорджии победил Рафаэль Уорнок из партии президента Байдена. После этого позиции демократов в Сенате США стали прочнее, чем до промежуточных выборов в Конгресс.

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Кандидат от Демократической партии на выборах в Сенат США от штата Джорджия Рафаэль Уорнок ожидаемо победил во втором туре голосования, сообщили в среду, 7 декабря, американские СМИ со ссылкой на прогнозы телекомпаний. Уорнок опередил экс-звезду американского футбола Хершела Уокера, которого поддерживал бывший президент США, республиканец Дональд Трамп.

Победа Уорнока означает, что демократам, вопреки результатам опросов в преддверии промежуточных выборов в Конгресс, удалось даже упрочить свои позиции в Сенате: если до выборов демократы и республиканцы имели в верхней палате по 50 мест, то теперь у сторонников президента США Джо Байдена будет на один голос больше.

Необходимость второго тура

Второй тур выборов в Джорджии стал необходимым, поскольку на промежуточных выборах в Конгресс в ноябре ни один из кандидатов в этом штате не набрал более 50 процентов голосов. Это частично объяснялось тем, что в Джорджии в Сенат баллотировались три кандидата.

Демократическая партия Джо Байдена на промежуточных выборах 8 ноября лишилась большинства в Палате представителей, хотя и не потерпела сокрушительного поражения, как предсказывали опросы. В то же время в Сенате демократам удалось отстоять свое незначительное большинство. Это облегчит сторонникам Байдена работу в Конгрессе.

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