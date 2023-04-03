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Выборы в парламент Болгарии (фото из архива)Фото: Borislav Troshev/AA/picture alliance
ПолитикаБолгария

Выборы в Болгарии: Ожидаются сложности с созданием коалиции

Екатерина Венкина
15 мин. назад

Разрыв в результатах двух проевропейски настроенных блоков на выборах в парламент в Болгарии - минимальный. Впереди - трудные коалиционные переговоры, пишет Reuters.

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По итогам досрочных парламентских выборов в Болгарии наибольшее количество голосов (26,51 процента) набрал блок в составе Союза демократических сил и крупнейшей оппозиционной партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) под руководством бывшего премьер-министра страны Бойко Борисова, занимавшего этот пост почти непрерывно с 2009 по 2021 годы. О результатах сообщили в Центральной избирательной комиссии в понедельник, 3 апреля, по итогам обработки 100 процентов бюллетеней.

У проевропейского и евроатлантического альянса партий "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария" ("ПП-ДБ") - 24,54 процента.

Националистическая партия "Возрождение", которая близка к президенту России Владимиру Путину, усилилась и заняла третье место с 14,15 процента.

"Движение за права и свободы" (ДПС), которое представляет интересы турецкого меньшинства, получило 13,72 процента.

"Болгарская социалистическая партия (БСП) за Болгарию" заручилась 8,94 процента.

Избирательный порог в 4 процента преодолела и партия "Есть такой народ" (4,11 процента).

Впереди - трудные коалиционные переговоры

Между тем, как констатировало агентство Reuters, впереди - трудные коалиционные переговоры для формирования правительства.

Речь идет о пятых выборах за последние два года. Ряд экспертов не исключил, что попытки создать коалицию могут снова провалиться, и голосование придется проводить в шестой раз. При этом недоверие населения к властям продолжает расти, отмечают специалисты.

После массовых протестов против разгула коррупции в 2020 году Болгария продолжает находиться в политическом тупике.

Болгария играет важную роль в ЕС

При этом все чаще звучат упреки в адрес президента страны Румена Радева, близкого по взглядам к БСП. Ряд наблюдателей обвиняет его в том, что он внес решающий вклад в глубокий политический раскол в Болгарии.

"Самое позднее после нападения Путина на Украину должно было стать ясно, что Болгария играет важную роль в ЕС - как страна, поддерживающая Украину оружием и боеприпасами, благодаря своему стратегическому расположению на Черном море, а также как центр снабжения ЕС энергией", - отметил в беседе с DW Филипп Фолькман-Шлук (Philip Volkmann-Schluck), редактор по вопросам внешней политики ежедневной газеты Die Welt.

Досрочные парламентские выборы 2 апреля прошли без серьезных нарушений. За 240 мест в Народном собрании Болгарии 49-го созыва боролись представители 14 партий и 7 коалиций.

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