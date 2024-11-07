После развала коалиции: что еще может правительство Шольца?

Правящая в Германии "светофорная" коалиция в составе социал-демократов, "зеленых" и либералов развалилась на следующий день после избрания Дональда Трампа - в день большой неопределенности относительно того, как будут развиваться события в мире при новом президенте США. Это не совпадение. Канцлер ФРГ социал-демократ Олаф Шольц (Olaf Scholz) уволил министра финансов Кристиана Линднера(Christian Lindner), лидера либеральной СвДП, из-за несовместимости позиций по бюджетным и экономическим вопросам. Этот спор имеет крупное внешнеполитическое измерение, которое напрямую связано с президентскими выборами в США.

В частности, главный вопрос заключается в том, что Шольц хочет продолжить поддержку Украины, поскольку ожидает, что Трамп, вступив в должность президента, значительно сократит или полностью прекратит американскую помощь Киеву. В госбюджете ФРГ нет лишних средств, чтобы оказать Украине дополнительную финансовую помощь уже в ближайшее время.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр финансов Кристиан Линднер Фото: CHRISTOF STACHE/AFP

Для этого необходимо взять дополнительные кредиты, а увеличить бюджетную задолженность можно, только отпустив заложенный в немецкую конституцию так называемый "долговой тормоз". Это в свою очередь допускается только в случае экстренной финансово-экономической ситуации, объявить которую может только бундестаг большинством голосов. Линднер отказался это поддержать и у правительства Олафа Шольца теперь такого большинства уже нет.

В ближайшее время канцлер Шольц продолжит править вместе с "зелеными", но без СвДП. В январе он хочет поставить на голосование в бундестаге вопрос о доверии правительству. Вероятно, самое позднее в марте в Германии состоятся досрочные парламентские выборы. Это значит, что может пройти не менее полугода, прежде чем в Германии появится новое дееспособное правительство.

Почему медлит канцлер с вотумом доверия?

Оппозиционные консерваторы требуют от канцлера Шольца как можно скорее - уже на следующей неделе - поставить на голосование в бундестаге вопрос о доверии. Тогда - в случае ожидаемого вотума недоверия - федеральный президент может распустить бундестаг и тем самым открыть дорогу досрочным выборам, которые в таком случае могли бы состояться уже в январе. Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) дал понять, что не будет медлить.

Развал правящей коалиции Шольца To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Требование приблизить досрочные выборы повторил в беседе с Шольцем кандидат консерваторов в канцлеры, лидер христианских демократов Фридрих Мерц (Friedrich Merz) в четверг, 7 ноября. Но действующий глава правительства - теперь уже правительства меньшинства - остался при своем мнении.

Лидер ХДС и кандидат в канцлеры Фридрих Мерц Фото: IMAGO/Political-Moments

В оставшиеся до Рождества недели он хочет добиться утверждения в бундестаге нескольких - неотложных, по его словам - правительственных проектов. В частности, речь идет об имплементации в немецкое законодательство принятых еще в прошлом году в ЕС решений, призванных ограничить приток беженцев в Европу и, соответственно, в Германию.

Как поведет себя консервативная оппозиция

Оставшиеся в правительстве социал-демократы и "зеленые" для утверждения своих законопроектов теперь каждый раз будут зависеть от благорасположения оппозиции. Учитывая тот факт, что по темам, о которых говорил Шольц, у консерваторов есть свои, отличные от правительственных предложения, трудно ожидать, что они сделают канцлеру такой предвыборный подарок. Исключение, по оценке наблюдателей, может составить миграционный пакет, поскольку христианским демократам будет трудно внятно объяснить, почему они голосуют против мер, на которых сами же настаивали.

Шольцу придется добиваться большинства в бундестаге и по внешнеполитическим вопросам, в том числе по дальнейшей поддержке Киева - речь идет, в частности, о срочном выделении Украине дополнительных средств, чтобы помочь ей продержаться нынешней зимой. "Теперь это во многом зависит от ХДС/ХСС, - заявил DW политолог Хеннинг Хофф (Henning Hoff) из Германского общества внешней политики (DGAP). - С помощью их голосов можно будет послать сигнал и увеличить немецкую помощь Украине". Хофф не видит серьезных отличий в позиции правящих партий от блока ХДС/ХСС, когда речь идет и о других крупных международных проблемах, таких как конфликт на Ближнем Востоке. "Это показывает, что у нас в Германии есть большой консенсус по внешней политике. Это является стабилизирующим фактором в время нынешнего кризиса", - подчеркнул политолог.

Несколько международных кризисов одновременно

Избранный президент США Дональд Трамп Фото: Alex Brandon/AP/picture alliance

Ситуация в мире выглядит более неспокойной, чем была в течение длительного времени: в США избран непредсказуемый Дональд Трамп,но он вступит в должность только в январе. В Германии, третьей по величине экономике мира и самой важной стране ЕС, развалилась правящая коалиция. Во Франции, ближайшем партнере Германии, президент Эмманюэль Макрон сильно ослаблен внутри страны, а общество крайне поляризовано. И все это на фоне войны на Украине, ближневосточного конфликта и агрессивного Китая.

"Ситуация очень серьезная. Не стоит себя обманывать", - говорит Хеннинг Хофф. С другой стороны, по его мнению, сейчас "у европейцев есть окно, в котором они все еще могут действовать и принять конкретные меры", если хотят позиционировать себя по отношению к будущей администрации Трампа: "Это включает в себя четкий сигнал о том, что Европа готова сделать больше как для Украины, так и для собственной защиты". Кабинет министров Шольца, который сейчас является лишь техническим правительством, может сыграть в этом свою роль, "поскольку может быть уверен, что блок ХДС/ХСС, который, согласно опросам, считается вероятным победителем следующих выборов, поддержит его", отмечает эксперт.

Опасения политического паралича в ЕС

В Европе распад коалиции в ФРГ вызвал обеспокоенность из-за угрозы политического паралича в ЕС. "Европа не будет сильной без сильной Германии", - заявила глава Европарламента Роберта Метсола перед саммитом ЕС. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо назвал "очень важными" новые выборы в Гермнии, которые, по его мнению, должны пройти как можно скорее. По словам политика, без сильной Германии ЕС не сможет принимать важные решения.

С другой стороны, генерального секретаря НАТО Марка Рютте это не беспокоит. Германия может продолжать выполнять свои оборонные и внешнеполитические обязательства, сказал он. По словам Рютте, канцлер Шольц "в ближайшие месяцы сделает все необходимое, чтобы Германия выполнила свою роль на мировой арене".

В этой ситуации ФРГ не может позволить, чтобы неопределенность длилась несколько месяцев, говорит эксперт по внешней политике ХДС Йоханн Вадепуль: "Германии нужно как можно скорее стабильное правительство. Поэтому мы готовы говорить о частичном сотрудничестве в парламенте только тогда, когда Шольц поставит на голосование вопрос о доверии".

Экономические последствия коалиционного кризиса

Министр транспорта ФРГ Фолькер Виссинг Фото: Reuhl/Fotostand/IMAGO

Если же говорить об экономических последствиях коалиционного кризиса, то и здесь первым делом следует еще раз подчеркнуть: хотя коалиция и распалась, но правительство продолжает работать, прежние министры в большинстве своем остались во главе своих ведомств и по-прежнему руководят их текущей работой. Среди них и вице-канцлер, министр экономики и защиты климата Роберт Хабек (Robert Habeck) от партии "зеленых". Остался на своем посту и министр транспорта Фолькер Виссинг (Volker Wissing). Он неожиданно отказался подавать в отставку вместе с другими членами правительства от СвДП и вместо этого объявил о выходе из партии либералов.

Возникшую было вакансию министра финансов Олаф Шольц заполнил в кратчайшие сроки, подав тем самым успокаивающий сигнал союзникам и партнерам Германии, а также международным инвесторам, вкладывающим свои средства в государственные облигации ФРГ, и рейтинговым агентствам. Уже на следующее утро после увольнения лидера СвДП Кристиана Линднера канцлер назначил на этот принципиально важный для экономики пост 56-летнего социал-демократаЙорга Кукиса (Jörg Kukies).

Технократ на должности главы Минфина

До сих пор этот профессиональный экономист, долгие годы проработавший в немецком отделении американского инвестиционного банка Goldman Sachs, занимал пост госсекретаря в ведомстве федерального канцлера. Это означает, что он был высшим чиновником в аппарате главы правительства и его близким советником по экономическим вопросам. Так, именно Йорг Кукис руководил с немецкой стороны подготовкой документов к саммитам G7 и G20.

Новый министр финансов ФРГ Йорг Кукис Фото: Thilo Rückeis/TSP/IMAGO

Есть у него и опыт работы непосредственно в министерстве финансов. Когда в прошлом правительстве ФРГ этот пост занимал Олаф Шольц, Йорг Кукис на протяжении примерно четырех лет был одним из его заместителей. Так что это - технократ, который вполне компетентен для выполнения возложенных на него задач, но в то же время не имеет амбиций занимать выборные политические посты. Поэтому в условиях фактически начавшейся избирательной кампании он вполне сможет взять на себя некоторые непопулярные решения.

Однако канцлеру он нужен и для обеспечения популярных решений. Шольц объявил, что в остающееся до досрочных выборов время он хотел бы довести до конца несколько начатых проектов: принять закон о стабилизации пенсионной системы, скорректировать налоговую систему с целью снизить фискальное бремя на наемных работников и принять пакет мер по поддержке промышленности, особенно автопрома и выпуска электромобилей.

Задача министерства под руководством Йорга Кукиса будет состоять в том, чтобы представить убедительное финансовое обеспечение этих проектов. В свою очередь, задача канцлера, теперь уже в качестве главы правительства меньшинства, будет состоять в том, чтобы попытаться договориться с разными частями оппозиции, прежде всего с консервативным блоком ХДС/ХСС, об утверждении в парламенте его планов.

Оказание помощи Украине продолжится: заказы размещены и оплачены

То, что Германия войдет в следующий год без утвержденного парламентом бюджета, не станет прецедентом: подобное случалось и раньше. В таком случае включается прописанный в законодательстве механизм временного управления бюджетом, когда правительство продолжает выполнять все свои текущие обязательства. Так что выплата зарплат госслужащим, пенсий или, скажем, социальных пособий в любом случае не под угрозой. Продолжится и оказание запланированной военной помощи Украине: государство в большинстве случаев уже разместило соответствующие заказы и гарантировало их оплату.

Однако без утвержденного бюджета правительство не сможет финансировать или субсидировать новые инвестиционные проекты и вообще проводить активную политику по поддержке как индустрии, так и в целом бизнеса. А ведь Германия уже второй год находится в рецессии, экономике срочно нужны импульсы. Но их не будет, пока не состоятся досрочные выборы, не будет сформировано новое правительство и оно не представит парламенту свой проект бюджета.

Короче, простой продлится приблизительно до конца весны 2025 года. Именно в этом и состоит главный негативный эффект для экономики от развала правительственной коалиции в Берлине. Ведь пока не станет ясно, каким курсом пойдет новое правительство и какую политику оно будет проводить, предприятия будут воздерживаться от инвестиций, хотя именно они сейчас крайне нужны стране, чтобы наконец начался устойчивый экономический рост.

Есть ли у Шольца шанс остаться у власти?

Если исходить из сегодняшней политической ситуации - то такие шансы равны нулю. У всех трех партий, которые до вчерашнего дня формировали правящую коалицию, рейтинг сейчас ниже, чем у одного единственного оппозиционного консервативного блока ХДС/ХСС.

СДПГ сейчас может рассчитывать на 15% голосов избирателей, "зеленые" – на 10,5%, либералы - на 4,5%, что меньше проходного балла в бундестаг (5%). Рейтинг ХДС/ХСС - 32%. Этот означает, что в случае скорых досрочных выборов и консерваторам потребуется партнер для формирования правительства большинства.

Даже если либералы поднажмут и все-таки пройдут в бундестаг, их участия в потенциальном правительстве Фридриха Мерца будут, скорее всего, недостаточно. Так что наиболее реалистичным вариантом на сегодняшний день представляется реанимация так называемой "большой коалиции", которую до выборов 2021 года возглавляла Ангела Меркель (Angela Merkel). То есть, правительство консерваторов с социал-демократами в роли младшего партнера.