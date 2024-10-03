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После пожара в хабаровском театре задержаны мигранты

Александра Иванова
3 октября 2024 г.

СК Хабаровского края организовал проверку по фактам организации незаконной миграции и халатности в связи с пожаром в Хабаровском краевом музыкальном театре.

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Здание СК РФ в Москве
Здание СК РФ в МосквеФото: Imago Images/Itar-Tass/M. Pochuyev

После сильного пожара, который практически разрушил Хабаровский краевой музыкальный театр, сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю, УМВД России по Хабаровскому краю при поддержке СОБР Росгвардии были задержаны мигранты, которые, по данным следствия, участвовали в проведении ремонтных работ в здании. Об этом утром в четверг, 3 октября, сообщает в Telegram Следственный комитет Хабаровского края.

Указывается, что в связи с пожаром Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ.

К моменту публикации DW пожарные ликвидировали открытое горение.

Ранее МЧС Хабаровского края сообщило, что пожар в Хабаровском краевом музыкальном театре, случившийся 3 октября, был локализован на площади 4000 квадратных метров.

"При тушении пожара в здании произошел взрыв 4-х газовых баллонов. Огнем уничтожена обшивка здания, произошло обрушение внутренних конструкций и кровли в части здания, наружной стены", - указали в министерстве.

Проверка по фактам организации незаконной миграции и халатности

Пресс-служба МЧС уточняет, что в момент происшествия в театре находились три человека. Они эвакуировались до прибытия пожарных. Двум мужчинам помощь была оказана на месте, женщина доставлена в травмпункт.

Следователи СК организовали проверки по фактам организации незаконной миграции и халатности должностных лиц, отмечают в хабаровском следственном комитете. В более позднем посте говорится, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил в Хабаровске доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

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Информация МЧС РФ о ходе тушения пожара в Хабаровском краевом музыкальном театре

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