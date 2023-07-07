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После нападения на адвоката в Москве заведено уголовное дело

Екатерина Венкина
8 мин. назад

Юриста, члена Адвокатской палаты Московской области Елену Пономареву облили зеленкой, она получила ожог глаз второй степени. После ее заявления в полицию заведено дело о хулиганстве.

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Полиция в Москве
Полиция в Москве (фото из архива, Alexander Ryumin/TASS/picture alliance)Фото: Alexander Ryumin/TASS/picture alliance

Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве после нападения на члена Адвокатской палаты Московской области (АПМО) Елену Пономареву. Об этом она рассказала информагентству ТАСС в пятницу, 7 июля.

Ранее в пресс-службе АПМО сообщили, что на остановке общественного транспорта в Москве неизвестный 6 июля облил женщину зеленкой, адвокату причинены телесные повреждения, пострадала сетчатка глаз. Юрист уверена, что нападение связано с ее профессиональной деятельностью. Ранее, по словам защитницы, ей поступали угрозы в мессенджерах, что свидетельствует о слежке, ее автомобиль был облит несмываемой краской, что повлекло значительный ущерб. Обращение в правоохранительные органы результатов не дало, виновные установлены не были.

Адвокат защищала жертв изнасилований и разбоя

Сама Пономарева уточнила, что получила "ожог глаз второй степени". Нападение, по ее словам, произошло на Рублевском шоссе в Москве. "Хочу, чтобы нашли заказчика и исполнителей и привлекли к ответственности", -  отметила юрист.

Адвокат специализировалась на защите жертв изнасилования, делам по факту нарушения авторских и смежных прав, разбоя, правовом аудите организаций. Юрист считает, что нападение связано с делом задержанного за получение взятки экс-судьи Лыткаринского городского суда Московской области Сергея Котова - адвоката приглашали на суд в качестве свидетеля, пишет Baza. 

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