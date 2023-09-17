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На фестивале Эритреи в Штутгарте задержали 228 человек

Даниил Сотников
17 сентября 2023 г.

Местные власти назвали недопустимой ситуацию, при которой внутриафриканские конфликты выплескиваются на немецкие улицы.

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Беспорядки на фестивале Эритреи в Штутгарте
Беспорядки на фестивале Эритреи в ШтутгартеФото: Ilia Yefimovich/dpa/picture alliance

В ходе беспорядков во время фестиваля Эритреи в Штутгарте были задержаны 228 человек, сообщили в полиции города в воскресенье, 17 сентября.

Почти все участники были позднее отпущены, они стали фигурантами уголовных дел по статьям о нарушении общественного порядка, нападении на полицейских и краже. Единственный задержанный, оставшийся под стражей, предстанет перед судом, поскольку это не первое его правонарушение, сообщает агентство dpa.

В результате беспорядков пострадали 27 полицейских, часть из которых пока что не смогут вернуться к службе, сообщили представители полиции.

Власти призвали разобраться с участниками беспорядков "со всей строгостью"

Премьер-министр земли Баден-Вюртемберг Винфрид Кречманн (Winfried Kretschmann) резко раскритиковал участников беспорядков. "Мы не потерпим, чтобы конфликты из других стран разворачивались в нашей стране в виде насилия", - заявил он, пообещав противодействовать подобным беспорядкам "со всей строгостью".

Заместитель премьер-министра и министр внутренних дел Баден-Вюртемберг Томас Штробль (Thomas Strobl) также заявил, что выход внутриафриканских конфликтов на немецкие улицы абсолютно неприемлем. Участники беспорядков "теперь должны ощутить всю суровость уголовного и иммиграционного законодательства", призвал чиновник.

Столкновения на фестивале Эритреи

Накануне в Штутгарте на участников фестиваля эритрейской культуры напало около 200 человек, которые также закидали камнями и стеклянными бутылками полицейских. Акцию организовала ассоциация эритрейских клубов, участники которой выступают в поддержку правительства Эритреи. Критиками таких фестивалей регулярно выступают представители оппозиции африканской страны, которые считают его инструментом эритрейской пропаганды.

Эритрея в 1993 году объявила независимость от Эфиопии, а ее президент правит страной более 30 лет в режиме однопартийной диктатуры.

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