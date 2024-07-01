После атаки ВСУ сократился рост спроса на туры в Крым

Число бронирований в Крыму после обстрела Севастополя снизилось на 25-30%, заявил Российский союз туриндустрии. Однако в годовом отношении наблюдается значительный рост туризма на захваченный РФ полуостров.

За неделю после ракетной атаки ВСУ по Севастополю число бронирований на туры в аннексированный Россией Крым снизилось на 25-30 процентов, сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ). Вместе с тем общая тенденция продаж остается положительной и значительно опережает прошлогодние данные, заявила организация в понедельник, 1 июля.

В сравнении с показателями 2023 года рост продаж путевок на захваченный РФ украинский полуостров за последнюю неделю составил 24 процента, до ракетного удара ВСУ он составлял 53 процента, отмечает далее РСТ со ссылкой на платформу для отелей Travelline. При этом число бронирований в крымских отелях на август, сентябрь и октябрь в 2-3 раза превышает аналогичные показатели 2023 года, указывается далее.

В частности, в турфирме "Алеан" заявили о некотором росте отказов от путевок в Крым в первые дни после удара по Севастополю, но "к середине недели ситуация пришла в норму". В "Интеристе" прогнозируют отток туристов из Севастополя и западного побережья Крыма на южное и восточное. "Здесь открылся большой арт-центр "Тавриды", где проходят фестивали и происходит много интересного. И здесь, с точки зрения туристов, безопаснее", - приводит РСТ мнение представителя "Интуриста" Дарьи Домостроевой.

Оккупационные "власти" не планируют закрывать пляжи

Ранее оккупационные "власти" Крыма сообщили, что не планируют закрывать пляжи Севастополя, несмотря на их близость к военным объектам. Назначенный РФ "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев по итогам специального заседания 27 июня назвал закрытие пляжей "трудноисполнимой мерой". "Пляжи Северной стороны (Севастополя. - Ред.), которые не оборудованы укрытиями, которые не имеют капитальных строений, в настоящее время повышенную опасность представляют. Поэтому время нахождения там, конечно, необходимо минимизировать, а лучше отказаться от посещения на время, пока там не будут установлены защитные конструкции", - заявил он.

"Губернатор" Севастополя также пообещал доработать систему оповещения населения с учетом того, что город атакуют с помощью баллистических ракет. Если раньше запускаемые ракеты "давали около 20 минут, и люди имели возможность спуститься в укрытия", то в случае с баллистическими ракетами есть "где-то две минуты, чтобы человек занял позицию, позволяющую минимизировать ущерб", отметил он.

Обстрел Севастополя

Севастополь подвергся ракетному удару ВСУ 23 июня около полудня. Минобороны России заявило, что удар был нанесен пятью "поставленными США оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями", четыре из которых удалось сбить ПВО. Обломки ракет упали в том числе на городские пляжи. В результате атаки, по данным российских властей, погибли четыре человека, включая двоих детей, еще более 150 человек пострадали.

Комментируя обстрел Севастополя, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что в Крыму не может быть "никаких пляжей, туристических зон и других фиктивных признаков мирной жизни", поскольку на этой оккупированной территории находятся "сотни военных целей". По его мнению, власти РФ "цинично пытаются маскировать" эти цели собственными "гражданскими оккупантами".