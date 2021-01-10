Поругались из-за Лукашенко. Белорусы о том, как избежать конфликта в семье

Конфликты из-за противоположных политических взглядов - не редкость в белорусских семьях в последние полгода. Как строить отношения с родными и друзьями, если ваши мнения о событиях в стране не совпадают? Белорусы поделились своим опытом с DW.

Дарья и Иван: "Отношения с родителями дороже политики"

"Иногда мне кажется, что мы с родителями находимся в параллельных реальностях. Мы жили в районе универмага Рига (один из районов Минска, где проходили самые массовые протесты 9-11 августа. - Ред.), и с самого начала участвовали в революции. Мы видели рядом интеллигентных людей, которые голосуют за свободу выбора, за честность. При этом моя мама считает, что в маршах участвуют сплошные "неформалы", - говорит тренер по семейным отношениям Дарья. Она с мужем Иваном поддерживает оппозицию, а их родители - действующую власть.

В Минске на акции протеста против Лукашенко выходят представители разных поколений

Мать Дарьи голосовала за Лукашенко. При этом именно мать предложила не спорить в семье из-за убеждений, потому что отношения дороже политики. "Мы признаем свободу выбора для каждого человека. Что помогает мне, когда хочется начать спор? Я спрашиваю себя, к чему это приведет, поможет ли это стране, политзаключенным? И понимаю, что это только ухудшит наши отношения, которые очень долго выстраивались. Время можно провести с пользой, а сохраненную энергию направить на что-то более конструктивное, в том числе на помощь тем, кто в ней нуждается", - делится своим опытом Дарья.

Иван согласен с женой и старается строить отношения с родными по тому же принципу. Его отец поддерживает перемены, а мать и две старшие сестры - Лукашенко. "Я везде транслирую, что каждый из нас делает то, что хочет. Мы взрослые люди, поэтому, в том числе и в политике, каждый выбирает, что хочет", - отмечает Иван.

Правда, признается мужчина, иногда споры все же возникают: "Например, моя мать периодически сбрасывает в семейный чат видео нумерологов, которые полтора часа обстоятельно рассказывают о том, что если бы не Лукашенко, то началась бы третья мировая война. В такие моменты у меня включается спортивный интерес, мне любопытно, смогу ли я, тренер по НЛП, как-то повлиять и противостоять пропаганде. К сожалению, нет - реальность, в которой живет человек, ему важнее всего. Я, конечно, могу насильственно раскрыть ей глаза на происходящее, но это приведет к психотравме или затяжной депрессии. А мне это точно не надо".

Андрей: "Если будем обсуждать ситуацию, снова поругаемся"

Андрей (имя изменено по просьбе собеседника. - Ред.) также предпочитает не спорить с родителями насчет политики. "У них осталось советское мышление. Мама особо не поддерживает власть, но, как и многие представители старшего поколения, считает, что ничего изменить нельзя. Мой отец - бывший военный и жертва пропаганды. После августовских событий у нас с ним были довольно жесткие конфликты, даже пару месяцев не общались. Потом мы с братом решили, что на эту тему с отцом больше говорить не будем", - рассказывает мужчина.

Житель Минска держит бело-красно- белый флаг в знак солидарности с протестующими против Лукашенко

Сам Андрей после выборов ушел с работы в госструктуре, что тоже на какое-то время стало причиной семейных конфликтов: "Родители в разводе, первой о том, что я уволился, узнала мама. И к увольнению, и к моему участию в протестах она отнеслась негативно, переживала, пыталась давить психологически, но потом, к счастью, как-то это приняла. Отец узнал обо всем позже и воспринял очень плохо, он считал, что работа на государство - отличный вариант, думал, что меня уволили из-за взглядов. Хотя я ушел сам".

Сейчас отношения с родственниками, по словам Андрея, стали лучше, мужчина нашел новую работу, что успокоило мать, а в разговорах с отцом он просто не касается политики: "У меня и без того сложные отношения с отцом, но, чтобы ни было, это родной человек, поэтому я стараюсь проявлять понимание и заботу. Если мы станем обсуждать ситуацию в стране, снова поругаемся".

Денис: Доказывать свое - бесполезный труд

У минчанина Дениса ситуация обратная: сам он поддерживает Лукашенко, а его мать - оппозицию. "Я не живу с родителями, и мне, по большому счету, все равно, каких взглядов они придерживаются. Мать никогда не была за границей, и, думаю, не может объективно оценить, как живут люди в других странах. Но, думаю, она стала менять свое мнение", - рассуждает мужчина.

При этом он отмечает, что старается не конфликтовать с людьми, которые придерживаются другой точки зрения: "Это так же, как обучать необучаемого - бесполезный труд. Мне было очень интересно, чего людям не хватает в Беларуси, но я не услышал ни одного аргументированного ответа. Кто-то говорит, что Лукашенко надоел, кто-то, что высокие налоги, маленькие пенсии, что завысили цифры на выборах. Я спрашиваю: тебе важна статистика или жизнь в этой стране?".

Силовики на улицах Минска во время протестов

Денис признается, что и сам не всегда поддерживал власть, но побывал во многих странах, и считает, что белорусы живут достойно: "Я в политике не силен, просто сравниваю уровень жизни: там (в ЕС. - Ред.) все дорого, зарплаты не такие высокие, как кажется. В Беларуси, если человек зарабатывает около 500 долларов в эквиваленте, имеет соцпакет, то на эти деньги можно прожить, как в Европе на 1500 евро. У нас дороги соответствующего качества, службы дорожные работают отлично, в магазинах всегда хороший товар, качественное обслуживание, я ни разу не находил ничего просроченного. Я считаю, что это заслуги президента".

При этом мужчина допускает, что многие белорусы, действительно, могли проголосовать за Светлану Тихановскую: "Гродно, Гродненская область - там голосовали, может быть не все за Лукашенко. Он молодец, тоже пошел на хитрость. Но я не видел, кто и как голосовал, главное, что у власти остался Лукашенко и в стране все нормально".

Что касается силовиков, то они, по словам собеседника, выполняли задачу - остановить толпу: "Сколько там людей погибло? Например, если человек выйдет на дорогу, его может сбить машина, он это понимает. Также, если человек далеко отплыл от берега, он может утонуть, так и там, посещая данное мероприятие (акции протеста. - Ред.), присутствует такой риск. Оппозиция внесла сильный раскол в общество - народу промывают мозги в соцсетях, особенно женщины подвержены, людям внушают, что жизнь можно сделать такой, как Facebook, но этому мешает Лукашенко. И они срываются в бой за свой вымышленный будущий мирок", - поделился мужчина своим видением ситуации в Беларуси.

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