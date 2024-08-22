Пожар на острове Мадейра: Португалия просит помощи у ЕС

Не утихающий уже неделю крупный пожар на острове Мадейра может уничтожить включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО лавровый лес.

Португалия попросила партнеров по Европейскому Союзу помочь в тушении крупного лесного пожара на острове Мадейра, угрожающего уничтожить включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО лавровый лес. "В ближайшие часы мы активируем механизм гражданской защиты ЕС", - цитирует в среду, 21 августа, своего источника в правительстве португальское новостное агентство Lusa.

Пожар на острове Мадейра начался еще 14 августа в муниципалитете Рибейра-Брава, после чего из-за сильного ветра распространился на соседние муниципалитеты Камара-ди-Лобуш и Понта-ду-Сол к западу от столицы автономного региона и морского порта Фуншал. По данным со спутников системы "Коперник", по состоянию на 20 августа в результате пожара выгорело 4392 гектара территории острова.

Около 200 человек были эвакуированы из зоны распространения огня из-за опасности отравления дымом, сообщили местные власти. Данных о пострадавших и погибших нет. В интервью португальской радиостанции RTP президент региональной службы гражданской защиты Антонио Нуньес заявил, что ущерб от пожара пока не велик, однако огонь стремительно приближается к охраняемой лесной зоне.