Португалия будет выдавать гуманитарные визы

Парламент Португалии одобрил законопроект о создании гуманитарной визы. Такая виза позволит людям, преследуемым по политическим причинам, приехать в Португалию, чтобы попросить в ней убежище.

Парламент Португалии одобрил законопроект о создании гуманитарной визы, сообщила в пятницу, 11 октября, газета Correio da Manhã. Новый закон позволит людям, которых преследуют на родине, получить специальную визу в Португалию, чтобы, приехав туда, попросить политическое убежище. Сейчас это можно сделать по туристической визе, которую необходимо получать в стране гражданства либо в другой стране при наличии временного вида на проживание на ее территории.

Порядок выдачи гуманитарных виз будет разработан в парламентском комитете по конституционным вопросам. Партия "Либеральная инициатива", подготовившая законопроект, желает добиться, чтобы гуманитарную визу можно было получить в португальском посольстве в любой стране, а не ехать на родину "со всеми вытекающими рисками", отмечает газета.

Россияне тоже смогут рассчитывать на гуманитарную визу

Член "Либеральной инициативы", российский активист Павел Елизаров, эмигрировавший в Португалию в 2012 году, в интервью изданию "Агентство" сообщил, что на гуманитарную визу смогут рассчитывать и граждане России, преследуемые по политическим мотивам.

"Мне, конечно, интересно поддержать россиян, потому что много тысяч людей в такой ситуации оказались. И не только те, кто сейчас в России, но и те, кто уехал в Турцию, Грузию, Казахстан, и у них сейчас начинаются проблемы с документами в этих странах", - отметил бывший член политсовета российской оппозиционной партии РПР-ПАРНАСЕлизаров. Он предполагает, что португальская гуманитарная виза будет похожа на бразильскую: человек получает гуманитарную визу, приезжает по ней в страну и уже там просит политическое убежище, пишет "Агентство".