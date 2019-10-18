Porsche рекламирует немецкий фахверк (фото)

На Рыночной площади и уютных улочках гессенского города Хеппенхайма разворачивается действие рекламного ролика Porsche, который увидит более 100 миллионов телезрителей.
Рыночная площадь в Хеппенхайме
Хеппенхайм • Небольшой немецкий город Хеппенхайм, расположенный в земле Гессен, известен своими живописными фахверковыми домиками и уютными средневековыми улочками. Некоторое время назад - в ноябре прошлого года - здесь состоялись сьемки рекламного ролика первого электрического автомобиля Porsche - модели Taycan. Как выяснилось позже, этот ролик предназначен для американского рынка и будет показан во время Супербола в ночь на понедельник, 3 февраля. Впрочем, еще до трансляции он уже набрал более 10 миллионов просмотров на Youtube.
Супербол - финальная игра сезона Национальной футбольной лиги США и самое популярное событие телевизионного года в Соединенных Штатах. Зрительская аудитория трансляции этого матча превышает 100 миллионов болельщиков, а рекламное время стоит многие миллионы долларов. В ролике "участвуют" разные экспонаты из Музея Porsche в Штутгарте, в том числе - трактор! Помимо Хеппенхайма, на экране мелькают штутгартская Замовая площадь, романтический Гейдельберг и плотина Шварценбах-Тальшперре в Шварцвальде.
Власти 25-тысячного Хеппенхайма рады такой чести и надеются получить от рекламы соответствующие туристические дивиденды. Отметим также, что в этом городке родился немецкий автогонщик Себастьян Феттель (Sebastian Vettel) - четырехкратный чемпион мира серии Формула-1, поэтому можно предположить, что выбор цели для вылазки на спортивных автомобилях не был случайным.
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Немецкий фахверковый путь
Эта фотография сделана в Лимбурге. Живописные здания, построенные фахверковым способом, можно увидеть в разных странах Европы и даже в Японии, но для многих фахверк - это Германия, а Германия - это фахверк. Впрочем, корни фахверка уходят еще в античные времена - на территорию Римской империи, а то и еще дальше и глубже - до Сирии.
Немецкий фахверковый путь
Такие симпатичные окошки ожидают туристов на курорте Бад-Зоден-Аллендорф. Самые старые деревянные фахверковые здания Германии из дошедших до наших дней были возведены во второй половине XIII - начале XIV веков. Они находятся в Эсслингене (1261), Лимбурге (1289), Франкфурте-на-Майне (1292) и Марбурге (1321). Возраст установлен точно с помощью современных дендрохронологических методов.
Немецкий фахверковый путь
Оба города, которые мы увидели на первых двух фотографиях, расположены в земле Гессен. Она лидирует в Германии по количеству фахверковых зданий - около 400 тысяч. Всего по стране их более миллиона, по некоторым подсчетам - даже около двух миллионов. Было больше, но многие сгорели во время Второй мировой войны. Эти домики находятся в Нижней Саксонии - в городе Штаде.
Немецкий фахверковый путь
Готика и ренессанс, барокко и рококо, классицизм, историзм, модерн... Архитектурные стили сменяли друг друга, но среди памятников каждого из них есть здания, возведенные фахверковым способом. В некоторых небольших городах сохранились такие Старые ратуши - например, в нижнесаксонском Дудерштадте. Она была возведена в середине XVI века.
Немецкий фахверковый путь
Часто фахверк называют стилем, но это - способ строительства, тип конструкции из несущих столбов и распорных балок. Пространство между ними заполнятся разными материалами. Чем именно? Тем, что встречается или производится в данном регионе: от смеси глины и соломы до кирпича. Со штукатуркой или без штукатурки. По такой улочке можно прогуляться в гессенском Альсфельде.
Немецкий фахверковый путь
Если хочется не только посмотреть на фасады, но и заглянуть внутрь, да еще увидеть историческую обстановку, лучше всего отправиться в один из музеев под открытым небом, например, в Дисдорфе. Также можно подыскать себе небольшой отель или пансион, расположенный в старом фахверковом здании.
Немецкий фахверковый путь
Для любителей этих достопримечательностей по Германии даже проложен особый туристический маршрут - Немецкий фахверковый путь (Deutsche Fachwerkstrasse), на котором расположены все места, которые мы увидели или еще покажем в этой фотогалерее. Сейчас на очереди - Ротенбург-ан-дер-Фульда в Гессене.
Немецкий фахверковый путь
Этот туристический путь был создан в 1990 году Объединением немецких фахверковых городов. Он проходит через всю страну от северогерманского города Штаде на Эльбе до Мерсбурга на Боденском озере в Баден-Вюртемберге. Так выглядит Рыночная площадь в баден-вюртембергском Бад-Урахе.
Гессенский город Шлиц также находится на этом пути, общая протяженность которого составляет около 3500 километров. Он состоит из семи региональных маршрутов, образующих своего рода сеть из доброй сотни старых немецких городов, в которых сохранилось особенно много памятников фахверковой архитектуры. Карту можно посмотреть на сайте www.deutsche-fachwerkstrasse.de.
Немецкий фахверковый путь
На сайте Немецкого фахверкового пути можно также бесплатно заказать или скачать в формате PDF много разных информационных брошюр и карт на немецком или английском, а также получить другую информацию, например, о музеях, велосипедных турах и разных мероприятиях. На фотографии - Фрицлар в Гессене.
Немецкий фахверковый путь
Нельзя объять необъятное, поэтому путь проходит по территории не всех шестнадцати федеральных земель Германии, а только по семи - Нижней Саксонии, Саксонии-Анхальт, Саксонии, Гессену, Тюрингии, Баварии и Баден-Вюртембергу. При этом не обязательно ехать по маршрутам, можно просто заглянуть в отмеченные на них города, если интересуетесь фахверком и окажетесь где-то рядом - например, в Марбург.
Немецкий фахверковый путь
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