Porsche рекламирует немецкий фахверк (фото)

Хеппенхайм • Небольшой немецкий город Хеппенхайм, расположенный в земле Гессен, известен своими живописными фахверковыми домиками и уютными средневековыми улочками. Некоторое время назад - в ноябре прошлого года - здесь состоялись сьемки рекламного ролика первого электрического автомобиля Porsche - модели Taycan. Как выяснилось позже, этот ролик предназначен для американского рынка и будет показан во время Супербола в ночь на понедельник, 3 февраля. Впрочем, еще до трансляции он уже набрал более 10 миллионов просмотров на Youtube.

Супербол - финальная игра сезона Национальной футбольной лиги США и самое популярное событие телевизионного года в Соединенных Штатах. Зрительская аудитория трансляции этого матча превышает 100 миллионов болельщиков, а рекламное время стоит многие миллионы долларов. В ролике "участвуют" разные экспонаты из Музея Porsche в Штутгарте, в том числе - трактор! Помимо Хеппенхайма, на экране мелькают штутгартская Замовая площадь, романтический Гейдельберг и плотина Шварценбах-Тальшперре в Шварцвальде.

Власти 25-тысячного Хеппенхайма рады такой чести и надеются получить от рекламы соответствующие туристические дивиденды. Отметим также, что в этом городке родился немецкий автогонщик Себастьян Феттель (Sebastian Vettel) - четырехкратный чемпион мира серии Формула-1, поэтому можно предположить, что выбор цели для вылазки на спортивных автомобилях не был случайным.

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