 Porsche отказывается от дизеля | Новости из Германии о Германии | DW | 22.09.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Германия

Porsche отказывается от дизеля

Теперь Porsche сконцентрируется на выпуске автомобилей на бензиновых двигателях и на гибридах. С 2019 года компания собирается перейти и на электрокары.

Логотип Porsche на фоне Volkswagen

Немецкий автопроизводитель Porsche, который является дочерней компанией концерна Volkswagen, отказывается от дизельных двигателей. Об этом руководитель Porsche Оливер Блуме (Oliver Blume) заявил в интервью газетегазете Bild am Sonntag,публикуемом в воскресенье, 23 сентября.

Контекст

Арест главы компании Audi Руперта Штадлера - новый этап в расширяющемся судебном преследовании топ-менеджеров немецкого автопрома. DW называет важнейшие имена дизельного скандала. (18.06.2018)

Дизельный скандал в Германии не утихает и приносит немецкому автопрому все большие убытки. Имиджевые и финансовые потери несут крупнейшие автопроизводители. DW собрала основные факты. (14.06.2018)

Porsche сконцентрируется на выпуске автомобилей на бензиновых двигателях, на гибридах, а с 2019 года перейдет и на машины с электроприводом, сказал Блуме.

Компания ранее была вовлечена в "дизельный скандал", от чего "имидж Porsche пострадал", указывает Блуме. Именно он в апреле этого года сообщил персоналу о взятии под стражу одного из топ-менеджеров компании после обысков.

Cледователи начали расследование в отношении Porsche летом 2017 года. Компанию заподозрили в мошенничестве и производстве рекламы, которая оперировала неверными показателями о содержании вредных веществ в выхлопных газах.

Смотрите также:

  • Логотип Volkswagen с американским флагом.

    Volkswagen: история одной махинации

    Разоблачение

    Сентябрь 2015 года. Агентство по охране окружающей среды США (EPA) публикует сенсационное расследование. Утверждается, что минимум на полумиллионе автомобилей Volkswagen с дизельными двигателями установлено программное обеспечение, которое позволяет обходить стандарты. Выброс вредных веществ превышал норму почти в 40 раз. Автоконцерну грозит штраф в размере ни много ни мало 18 миллиардов долларов.

  • Выхлопная труба автомобиля VW Tiguan

    Volkswagen: история одной махинации

    Их предупреждали

    Между тем в мае 2014 года авторитетный американский институт ICTT (International Council on Clean Transportation) уже обращал внимание EPA, что выхлопные показатели у некоторых автомобилей Volkswagen значительно выше, чем разрешено законом. Реакции от Volkswagen не последовало.

  • Автомобиль Clean Diesel

    Volkswagen: история одной махинации

    Корнями в прошлое

    Вскоре выяснилось, что решение о манипуляциях было принято автоконцерном еще в 2005 году - для укрепления на американском рынке. Во время рекламной кампании в США Volkswagen использовал слоган Clean Diesel, утверждая, что дизельные автомобили - это экологично и надежно.

  • Автопарк Volkswagen

    Volkswagen: история одной махинации

    Затронуты миллионы машин

    О том, что будут отозваны миллионы автомобилей, начали говорить почти сразу. Но окончательную цифру не озвучили. Вначале сообщалось о 11 миллионах автомобилей по всему миру. Затем - о 8,5 миллионах автомобилей в Европе. В октябре объявили, что отозваны будут 2,5 миллиона машин в Германии. Акция начнется в 2016 году.

  • Мартин Винтеркорн, бывший глава Volkswagen

    Volkswagen: история одной махинации

    Вот злонравия достойные плоды

    Мартин Винтеркорн (Martin Winterkorn), экс-глава Volkswagen, пережил крушение карьеры. Еще в апреле он добился продления контракта, но спустя ровно неделю после первых публикаций EPA подал в отставку. Еще через несколько дней против него открыли уголовное дело. Далее VW заявил о возможности гражданского иска к Винтеркорну. Также прошел слух, что он покинет все посты в концерне.

  • Министр транспорта ФРГ Александр Добриндт рассказывает о ситуации в Volkswagen

    Volkswagen: история одной махинации

    ФРГ подтверждает махинации

    Министр транспорта ФРГ Александр Добриндт (Alexander Dobrindt) сообщил, что VW и в Европе манипулировал системой контроля за выхлопами. Махинации затронули автомобили с дизельными двигателями объемом 1,6 и 2,0 литра. В ноябре 2015 года прокуратура сообщила о новом уголовном деле против VW: на сей раз речь идет об уклонении от уплаты налогов.

  • Женевский автосалон, 2014 год. Зал Volkswagen

    Volkswagen: история одной махинации

    Запрет на продажу, далее - на эксплуатацию

    Швейцария ввела запрет на продажу ряда автомобилей Volkswagen. В октябре Калифорнийский совет по ресурсам атмосферы (CARB) выдвинул ультиматум автоконцерну: в случае отказа доукомплектовывать проблемные автомобили CARB обещал добиваться запрета на эксплуатацию машин VW. Схожие проблемы наблюдаются и в других странах.

  • Глава Volkswagen в США - Майкл Хорн

    Volkswagen: история одной махинации

    "Я ничего не знал"

    От исполнения своих обязанностей отстранены топ-менеджеры дочерних компаний VW - Ульрих Хакенберг (Ulrich Hackenberg) из Audi и Вольфганг Хац (Wolfgang Hatz) из Porsche. Угроза отставки нависает также над руководителем представительства VW в США - Майклом Хорном, но ему удается сохранить свой пост. Возможно, в том числе благодаря собственным уверениям, что он якобы "ничего не знал".

  • Франция, город Виллер-Котре. Рядом с заводом Volkswagen

    Volkswagen: история одной махинации

    Обыски на заводах и в частных домах

    В октябре 2015 года на головном заводе Volkswagen в Вольфсбурге прошли обыски. Были изъяты документы и носители данных. Также обыску подверглись квартиры высокопоставленных сотрудников. Спустя десять дней - новое испытание: обыск во Франции, на заводе VW в городе Виллер-Котре. Французское Ведомство по защите прав потребителей инициировало свое расследование махинаций VW.

  • Автомагазин Volkswagen в Берлине

    Volkswagen: история одной махинации

    Впервые за 20 лет квартальный убыток

    Автоконцерн выделяет 6,7 млрд евро на отзыв 11 млн автомобилей. Следствие этих гигантских трат - первый за 20 лет квартальный убыток VW. По итогам третьего квартала 2015 года Volkswagen показал чистый убыток в размере 1,67 млрд евро. Операционные потери - 3,5 млрд. Сообщается, что сразу после публикации EPA машины VW продавали в автосалонах с колоссальными скидками - чтобы хоть что-то продать.

    Автор: Григорий Аросев


Смотреть видео 02:24
Now live
02:24 мин

Дизельные запреты в Германии: первые ощутимые последствия

Контекст

Volkswagen: история одной махинации

В сентябре 2015 года в США выяснили, что автоконцерн Volkswagen манипулировал результаты экологических тестов на дизельных машинах. Разразившийся скандал повлиял и на VW, и на автоиндустрию в целом. (03.12.2015)  

Ссылки в интернете

Сайт Bild am Sonntag

Менеджер Porsche задержан в связи с "дизельным скандалом"

Аудио- и видеофайлы по теме

Дизельные запреты в Германии: первые ощутимые последствия  

Из директорcкого кресла в СИЗО: почему глава Audi оказался за решеткой  

Дизельным автомобилям закрыли въезд в Гамбург  

Также по теме

Deutschland Deutsche Autobauer unter Kartellverdach NEU

Дизельный скандал и "эффект домино" для немецкого автопрома 14.06.2018

Дизельный скандал в Германии не утихает и приносит немецкому автопрому все большие убытки. Имиджевые и финансовые потери несут крупнейшие автопроизводители. DW собрала основные факты.

Porsche-Logo

Менеджер Porsche задержан в связи с "дизельным скандалом" 20.04.2018

Под стражу взят руководитель отдела по производству двигателей Porsche Йорг Кернер, утверждает Bild am Sonntag. Расследование также ведется против члена совета директоров и бывшего сотрудника.

Audi AG - Rupert Stadler

Прокуратура начала расследование в отношении главы Audi 11.06.2018

Прокуратура Мюнхена обвиняет Руперта Штадлера в мошенничестве и подлоге. В его квартире прошел обыск.

Реклама

Самые читаемые

Как возникла база данных на силовиков, избивающих демонстрантов  

Демонстранты в Хемнице напали на офис Левой партии  

Конфликт в Кабардино-Балкарии: битва за историю или за землю?  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно