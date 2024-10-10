  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
ПолитикаКыргызстан

"Попытка запугать журналистов и граждан Кыргызстана"

Екатерина Хван
10 октября 2024 г.

Районный суд Бишкека вынес приговоры 11 журналистам-расследователям, которые были задержаны 16 января 2024 года. Четверых фигурантов дела признали виновными, остальных оправдали.

https://p.dw.com/p/4leL9
Тюрьма
Фото: Felix Kästle/dpa/picture-alliance

Районный суд Бишкека 10 октября вынес решение по делу 11 действующих и бывших сотрудников медиаресурсов Temirov Live и "Айт Айт Десе". Двое фигурантов дела приговорены к тюремному заключению: директор проекта Temirov Live Махабат Тажибек кызы осуждена на 6 лет лишения свободы, акын проекта "Айт Айт Десе" Азамат Ишенбеков - на 5 лет. Журналисты Айке Бейшекеева и Актилек Капаров получили по 3 года пробации. Остальных обвиняемых оправдали в связи с отсутствием состава преступления.

Кроме того, суд поручил управлению социального развития по месту жительства несовершеннолетнего сына Махабат Тажибек кызы и ее супруга Болота Темирова (учредителя YouTube-канала Temirov Live, депортированного в Москву в 2022 году. - Ред.) рассмотреть вопрос о передаче ребенка под опеку или попечение родственников, других лиц или организаций.

По словам адвоката Улана Сейитбекова, Махабат Тажибек кызы признали виновной, согласно статье 278 УК КР "Призывы к массовым беспорядкам", как организатора преступления, Азамата Ишенбекова, Айке Бейшекееву и Актилека Капарова осудили как "пособников". Также адвокат сообщил, что в настоящее время несовершеннолетний сын Махабат Тажибек кызы и Болота Темирова проживает с бабушкой, после вступления в юридическую силу приговора суда автоматически органы опеки будут уведомлены об этом и будут действовать. "То есть они пойдут по месту жительства, сделают обследование жилья, отвечает оно требованиям или нет. Если все нормально, могут оформить опекунство на бабушку, но здесь есть тонкий момент: они могут наказать родителей. Когда Болота задерживали, были такие угрозы. Их с женой посадят, а сына отправят в детдом. Такая вероятность есть, потому что после вступления в силу приговора на основании решения суда они могут прийти и забрать ребенка", - пояснил Сейитбеков.

Журналист Болот Темиров (фото из архива)
Болот Темиров (фото из архива)Фото: Vyacheslav Oseledko/AFP/Getty Images

Темиров: "Это месть власти за наши расследования"

Журналист-расследователь Болот Темиров считает, что максимальный приговор его супруге, особенно в части, чтобы передать опекунство над ребенком не ему, как отцу, и не бабушке, а в соцзащиту, говорит о том, что "это месть власти за наши расследования. Это попытка запугать всех журналистов и граждан Кыргызстана, чтобы они не критиковали власть, не делали антикоррупционные расследования". Он добавляет: "Но мы журналисты, мы выполняем свою миссию, мы не преступники…Мы будем в рамках закона отстаивать свои права до Верховного суда и до международных инстанций. Это наше право…".

В свою очередь, журналист-расследователь Актилек Капаров выражает недоумение, почему его признали виновным. "Сторона обвинения, пытаясь доказать мою виновность, наоборот, доказала мою невиновность. Все с их стороны привлеченные государственные эксперты, а также научные сотрудники Академии наук в один голос заявили, что никаких призывов в моих роликах нет. Тем более призывов к массовым беспорядкам. Они это заявили на суде в ходе допроса", - рассказал журналист в беседе с DW. Капаров ожидал, что судья вынесет оправдательный приговор всем.

В отношении журналиста Сайпидина Султаналиева был вынесен оправдательный приговор, но он признается, что не полностью удовлетворен решением суда, так как двоих коллег забрали в тюрьму. "Это несправедливо. Будем бороться по закону. Свободу слова нельзя так ущемлять. Мы профессиональные журналисты, мы не блогеры. Мы всегда по закону работали и будем работать, соблюдая законы Кыргызской Республики", - подчеркнул собеседник.

Кыргызстан "может превратиться в жесткое тоталитарное государство"

Председатель неправительственной организаций "Платформа действий медиа Кыргызстана", медиаэксперт Тамара Валиева говорит, что "глубоко возмущена приговором в отношении четверых". По ее убеждению, оправдательный приговор должны были вынести всем. Вместе с тем она замечает: "Но сейчас время такое, что мы радуемся, что Айке и Актилека отпустили хотя бы под пробацию". Она с сожалением констатирует, что журналисты и так "осторожничают", а теперь этот жесткий приговор приведет к тому, что будет еще больше страха: "Кому охота получать 6 лет за то, что ты ведешь расследование. Ты можешь реально получить срок. Это очень серьезный шаг, который повлияет на журналистское сообщество".

Медиаэксперт примечает, что в Кыргызстане значительно сузилось так называемое "демократическое пространство": ужесточилось законодательство, на очереди еще несколько законопроектов, которые еще больше ограничат свободу слова. "Речь идет о том, что мы превращаемся в тоталитарное государство. Этот приговор показывает, что мы можем превратиться в очень жесткое тоталитарное государство", - полагает она.

Правозащитница Рита Карасартова
Рита КарасартоваФото: Privat

"Удар по расследовательской журналистике"

Правозащитница Рита Карасартова также возмущена жестким приговором, особенно в отношении двух фигурантов дела: "Пять и шесть лет для журналистов за то, что они делают свою работу. Это, конечно, в целом воздействие на свободу слова, на выражение собственного мнения… Это будет очень сильно влиять, потому что многие люди, и я в том числе, начинают заниматься уже самоцензурой... И это не есть хорошо".

По мнению Карасартовой, это удар именно по расследовательской журналистике. "Мы же понимаем, что у журналистов другая миссия, они должны уметь делать расследования, доносить до людей простыми словами, что это значит. В этом направлении будет стагнация".

Адвокат Улан Сейитбеков
Улан СейитбековФото: privat

"Может, журналисты правы"

Адвокат Улан Сейитбеков заявил, что будет подавать апелляцию на решение районного суда. Он отмечает, что в деле журналистов "нарушен принцип объективности": их арестовали из-за журналистских расследований о высокопоставленных чиновниках. Собеседник объясняет: "В таком случае здесь прокуратура, как надзирающий орган за исполнением законов и нормативно-правовых актов, должна была проверить… А то у нас в обвинительном акте написали, что они неподтвержденную ложную информацию выпускали через интернет… Они должны были сначала проверить, может, журналисты правы. И если они правы, должны были возбудить уголовное дело в отношении чиновников".

Сейитбеков рассказывает, что дело возбудили в одностороннем порядке на основании заключения судебно-лингвистической экспертизы, которая, как доказали на суде, была вынесена с нарушением закона и необоснованно. По его словам, все фигуранты дела невиновны, потому что в рамках досудебного производства их вину не смогли доказать.

Приговор вступит в силу через 30 дней с момента оглашения в случае, если не будет обжалован.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Журналистка курдского телеканала "Рудав" (Rudaw) Шифа Гарди

Жертвы во имя свободы печати

Жертвы во имя свободы печати

Во многих странах мира журналистов продолжают преследовать, убивать, сажать в тюрьмы. Во Всемирный день свободы печати DW вспоминает самые известные случаи последних лет.
Политика3 мая 2017 г.11 фото
Погибший оператор Fox News гражданин Ирландии Пьер Закжевский

Журналисты, пострадавшие на войне РФ против Украины

Журналисты, пострадавшие на войне РФ против Украины

С первых дней войны в Украине местные и иностранные журналисты получают ранения и погибают во время обстрелов, становятся жертвами похищений и преследований. В галерее DW - неполный перечень пострадавших журналистов.
Конфликты14 апреля 2022 г.12 фото
Бишкек, площадь Ала-Тоо

Оставили под стражей. Почему Бишкек не отпустил журналистов?

Оставили под стражей. Почему Бишкек не отпустил журналистов?

Четверым из 11 журналистов-расследователей, задержанных в Бишкеке в январе, продлили меру пресечения в виде содержания под стражей, остальным - домашний арест до октября 2024 года. В чем их обвиняют?
Политика2 августа 2024 г.
Показать еще