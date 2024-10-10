"Попытка запугать журналистов и граждан Кыргызстана"

Районный суд Бишкека 10 октября вынес решение по делу 11 действующих и бывших сотрудников медиаресурсов Temirov Live и "Айт Айт Десе". Двое фигурантов дела приговорены к тюремному заключению: директор проекта Temirov Live Махабат Тажибек кызы осуждена на 6 лет лишения свободы, акын проекта "Айт Айт Десе" Азамат Ишенбеков - на 5 лет. Журналисты Айке Бейшекеева и Актилек Капаров получили по 3 года пробации. Остальных обвиняемых оправдали в связи с отсутствием состава преступления.

Кроме того, суд поручил управлению социального развития по месту жительства несовершеннолетнего сына Махабат Тажибек кызы и ее супруга Болота Темирова (учредителя YouTube-канала Temirov Live, депортированного в Москву в 2022 году. - Ред.) рассмотреть вопрос о передаче ребенка под опеку или попечение родственников, других лиц или организаций.

По словам адвоката Улана Сейитбекова, Махабат Тажибек кызы признали виновной, согласно статье 278 УК КР "Призывы к массовым беспорядкам", как организатора преступления, Азамата Ишенбекова, Айке Бейшекееву и Актилека Капарова осудили как "пособников". Также адвокат сообщил, что в настоящее время несовершеннолетний сын Махабат Тажибек кызы и Болота Темирова проживает с бабушкой, после вступления в юридическую силу приговора суда автоматически органы опеки будут уведомлены об этом и будут действовать. "То есть они пойдут по месту жительства, сделают обследование жилья, отвечает оно требованиям или нет. Если все нормально, могут оформить опекунство на бабушку, но здесь есть тонкий момент: они могут наказать родителей. Когда Болота задерживали, были такие угрозы. Их с женой посадят, а сына отправят в детдом. Такая вероятность есть, потому что после вступления в силу приговора на основании решения суда они могут прийти и забрать ребенка", - пояснил Сейитбеков.

Болот Темиров (фото из архива) Фото: Vyacheslav Oseledko/AFP/Getty Images

Темиров: "Это месть власти за наши расследования"

Журналист-расследователь Болот Темиров считает, что максимальный приговор его супруге, особенно в части, чтобы передать опекунство над ребенком не ему, как отцу, и не бабушке, а в соцзащиту, говорит о том, что "это месть власти за наши расследования. Это попытка запугать всех журналистов и граждан Кыргызстана, чтобы они не критиковали власть, не делали антикоррупционные расследования". Он добавляет: "Но мы журналисты, мы выполняем свою миссию, мы не преступники…Мы будем в рамках закона отстаивать свои права до Верховного суда и до международных инстанций. Это наше право…".

В свою очередь, журналист-расследователь Актилек Капаров выражает недоумение, почему его признали виновным. "Сторона обвинения, пытаясь доказать мою виновность, наоборот, доказала мою невиновность. Все с их стороны привлеченные государственные эксперты, а также научные сотрудники Академии наук в один голос заявили, что никаких призывов в моих роликах нет. Тем более призывов к массовым беспорядкам. Они это заявили на суде в ходе допроса", - рассказал журналист в беседе с DW. Капаров ожидал, что судья вынесет оправдательный приговор всем.

В отношении журналиста Сайпидина Султаналиева был вынесен оправдательный приговор, но он признается, что не полностью удовлетворен решением суда, так как двоих коллег забрали в тюрьму. "Это несправедливо. Будем бороться по закону. Свободу слова нельзя так ущемлять. Мы профессиональные журналисты, мы не блогеры. Мы всегда по закону работали и будем работать, соблюдая законы Кыргызской Республики", - подчеркнул собеседник.

Кыргызстан "может превратиться в жесткое тоталитарное государство"

Председатель неправительственной организаций "Платформа действий медиа Кыргызстана", медиаэксперт Тамара Валиева говорит, что "глубоко возмущена приговором в отношении четверых". По ее убеждению, оправдательный приговор должны были вынести всем. Вместе с тем она замечает: "Но сейчас время такое, что мы радуемся, что Айке и Актилека отпустили хотя бы под пробацию". Она с сожалением констатирует, что журналисты и так "осторожничают", а теперь этот жесткий приговор приведет к тому, что будет еще больше страха: "Кому охота получать 6 лет за то, что ты ведешь расследование. Ты можешь реально получить срок. Это очень серьезный шаг, который повлияет на журналистское сообщество".

Медиаэксперт примечает, что в Кыргызстане значительно сузилось так называемое "демократическое пространство": ужесточилось законодательство, на очереди еще несколько законопроектов, которые еще больше ограничат свободу слова. "Речь идет о том, что мы превращаемся в тоталитарное государство. Этот приговор показывает, что мы можем превратиться в очень жесткое тоталитарное государство", - полагает она.

Рита Карасартова Фото: Privat

"Удар по расследовательской журналистике"

Правозащитница Рита Карасартова также возмущена жестким приговором, особенно в отношении двух фигурантов дела: "Пять и шесть лет для журналистов за то, что они делают свою работу. Это, конечно, в целом воздействие на свободу слова, на выражение собственного мнения… Это будет очень сильно влиять, потому что многие люди, и я в том числе, начинают заниматься уже самоцензурой... И это не есть хорошо".

По мнению Карасартовой, это удар именно по расследовательской журналистике. "Мы же понимаем, что у журналистов другая миссия, они должны уметь делать расследования, доносить до людей простыми словами, что это значит. В этом направлении будет стагнация".

Улан Сейитбеков Фото: privat

"Может, журналисты правы"

Адвокат Улан Сейитбеков заявил, что будет подавать апелляцию на решение районного суда. Он отмечает, что в деле журналистов "нарушен принцип объективности": их арестовали из-за журналистских расследований о высокопоставленных чиновниках. Собеседник объясняет: "В таком случае здесь прокуратура, как надзирающий орган за исполнением законов и нормативно-правовых актов, должна была проверить… А то у нас в обвинительном акте написали, что они неподтвержденную ложную информацию выпускали через интернет… Они должны были сначала проверить, может, журналисты правы. И если они правы, должны были возбудить уголовное дело в отношении чиновников".

Сейитбеков рассказывает, что дело возбудили в одностороннем порядке на основании заключения судебно-лингвистической экспертизы, которая, как доказали на суде, была вынесена с нарушением закона и необоснованно. По его словам, все фигуранты дела невиновны, потому что в рамках досудебного производства их вину не смогли доказать.

Приговор вступит в силу через 30 дней с момента оглашения в случае, если не будет обжалован.