 По Германии - пешком. Популярные маршруты для походов (фотогалерея) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 09.04.2021

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По Германии

По Германии - пешком. Популярные маршруты для походов (фотогалерея)

Есть такое немецкое слово wandern, означающее любимое занятие многих жителей Германии - ходить в походы или совершать длительные прогулки на природе.

  • Саксонская Швейцария

    Походы по Германии

    Тропа художников

    (Malerweg) ••• Этот 110-километровый пешеходный маршрут проходит вдоль Эльбы по Саксонской Швейцарии. Первые "туристы" начали осваивать здешние места еще в XVIII веке. Ими были многочисленные художники, восхищенные здешними ландшафтами.

  • Альгой

    Походы по Германии

    Европейский маршрут E5

    (Europäischer Fernwanderweg E5) ••• Европейский дальний пешеходный маршрут E5 проложен от Атлантического побережья Франции до итальянской Вероны. В Германии популярностью пользуется 50-километровый отрезок, проходящий по баварскому альпийскому региону Альгой.

  • Чертова стена (Teufelsmauer) в Гарце

    Походы по Германии

    Путь Святого Иакова

    (Jakobsweg) ••• Путь Святого Иакова - паломническая дорога, вернее - сеть маршрутов по всей Европе, ведущих к могиле этого апостола в испанский город Сантьяго-де-Компостела. В Германии насчитывается около трех десятков путей Святого Иакова. Один из них проходит мимо "Чертовой стены" в Гарце.

  • Люнебургская пустошь

    Походы по Германии

    Овечий маршрут

    (Heidschnuckenweg) ••• Хайдшнуке - порода неприхотливых овец, которых в Германии разводят в Люнебургской пустоши. 220-километровый маршрут Хайдшнукенвег проложен между Гамбургом и Целле. Самое красивое время в этих местах - в конце лета, когда в пустоши цветет вереск.

  • Замок Пфальцграфенштайн в Каубе

    Походы по Германии

    Рейнская тропа

    (Rheinsteig) ••• Этот 320-километровый маршрут вдоль Рейна от Бонна до Висбадена богат подъемами на горные слоны и спусками к живописным деревушкам на берегах главной немецкой реки. На фотографии - замок Пфальцграфенштайн в Каубе.

  • Развалины замка Вазигенштайн во французском Эльзасе

    Походы по Германии

    Германско-французская дорога замков

    (Deutsch-Französischer Burgenweg) ••• Следующий 33-километровый маршрут проложен по немецкому региону Пфальц и французскому Эльзасу и включен в список особых рекомендаций Немецкого общества пешего туризма (Deutscher Wanderverband). Он проходит по территории биосферного резервата ЮНЕСКО.

  • Вершина горы Броккен

    Походы по Германии

    Кольцевой маршрут вокруг Броккена

    (Brocken-Rundwanderweg) ••• Горный массив Гарц - популярный немецкий туристический регион. Здесь находится гора Броккен, на которую поднимался еще сам Гёте, позже описавший эти места в своем "Фаусте". На вершину необязательно идти пешком. Из Вернигероде сюда ходит горная узкоколейка Брокенбан.

  • Ренштайг

    Походы по Германии

    Ренштайг

    (Rennsteig) ••• 170-километровая пешая тропа Ренштайг проходит по Тюрингенскому лесу и Франконскому лесу. Для туристических походов этот путь стали использовать в XIX веке, а первое его письменное упоминание датировано еще XIII столетием.

  • Тюрингия

    Походы по Германии

    Зеленый пояс

    (Grünes Band) ••• Почти четыре десятилетия Европу разделял "железный занавес". В Германии после воссоединения страны бывшую 1393-километровую пограничную полосу между ГДР и ФРГ превратили в туристический маршрут, напоминающий о временах раздела страны.

  • Шлезвиг-Гольштейн

    Походы по Германии

    Ваттовое море

    (Wattwanderung) ••• Завершим обзор не каким-то отдельным маршрутом, а необычным видом прогулок - во время отливов по дну Ваттового мелководья на Северном море. Ваттовое море имеет статус памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО. Совершать эти экскурсии рекомендуется в сопровождении гидов, знающих особенности побережья, приливов и отливов.

    Автор: Анн Термеш, Максим Нелюбин


  • Саксонская Швейцария

    Походы по Германии

    Тропа художников

    (Malerweg) ••• Этот 110-километровый пешеходный маршрут проходит вдоль Эльбы по Саксонской Швейцарии. Первые "туристы" начали осваивать здешние места еще в XVIII веке. Ими были многочисленные художники, восхищенные здешними ландшафтами.

  • Альгой

    Походы по Германии

    Европейский маршрут E5

    (Europäischer Fernwanderweg E5) ••• Европейский дальний пешеходный маршрут E5 проложен от Атлантического побережья Франции до итальянской Вероны. В Германии популярностью пользуется 50-километровый отрезок, проходящий по баварскому альпийскому региону Альгой.

  • Чертова стена (Teufelsmauer) в Гарце

    Походы по Германии

    Путь Святого Иакова

    (Jakobsweg) ••• Путь Святого Иакова - паломническая дорога, вернее - сеть маршрутов по всей Европе, ведущих к могиле этого апостола в испанский город Сантьяго-де-Компостела. В Германии насчитывается около трех десятков путей Святого Иакова. Один из них проходит мимо "Чертовой стены" в Гарце.

  • Люнебургская пустошь

    Походы по Германии

    Овечий маршрут

    (Heidschnuckenweg) ••• Хайдшнуке - порода неприхотливых овец, которых в Германии разводят в Люнебургской пустоши. 220-километровый маршрут Хайдшнукенвег проложен между Гамбургом и Целле. Самое красивое время в этих местах - в конце лета, когда в пустоши цветет вереск.

  • Замок Пфальцграфенштайн в Каубе

    Походы по Германии

    Рейнская тропа

    (Rheinsteig) ••• Этот 320-километровый маршрут вдоль Рейна от Бонна до Висбадена богат подъемами на горные слоны и спусками к живописным деревушкам на берегах главной немецкой реки. На фотографии - замок Пфальцграфенштайн в Каубе.

  • Развалины замка Вазигенштайн во французском Эльзасе

    Походы по Германии

    Германско-французская дорога замков

    (Deutsch-Französischer Burgenweg) ••• Следующий 33-километровый маршрут проложен по немецкому региону Пфальц и французскому Эльзасу и включен в список особых рекомендаций Немецкого общества пешего туризма (Deutscher Wanderverband). Он проходит по территории биосферного резервата ЮНЕСКО.

  • Вершина горы Броккен

    Походы по Германии

    Кольцевой маршрут вокруг Броккена

    (Brocken-Rundwanderweg) ••• Горный массив Гарц - популярный немецкий туристический регион. Здесь находится гора Броккен, на которую поднимался еще сам Гёте, позже описавший эти места в своем "Фаусте". На вершину необязательно идти пешком. Из Вернигероде сюда ходит горная узкоколейка Брокенбан.

  • Ренштайг

    Походы по Германии

    Ренштайг

    (Rennsteig) ••• 170-километровая пешая тропа Ренштайг проходит по Тюрингенскому лесу и Франконскому лесу. Для туристических походов этот путь стали использовать в XIX веке, а первое его письменное упоминание датировано еще XIII столетием.

  • Тюрингия

    Походы по Германии

    Зеленый пояс

    (Grünes Band) ••• Почти четыре десятилетия Европу разделял "железный занавес". В Германии после воссоединения страны бывшую 1393-километровую пограничную полосу между ГДР и ФРГ превратили в туристический маршрут, напоминающий о временах раздела страны.

  • Шлезвиг-Гольштейн

    Походы по Германии

    Ваттовое море

    (Wattwanderung) ••• Завершим обзор не каким-то отдельным маршрутом, а необычным видом прогулок - во время отливов по дну Ваттового мелководья на Северном море. Ваттовое море имеет статус памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО. Совершать эти экскурсии рекомендуется в сопровождении гидов, знающих особенности побережья, приливов и отливов.

    Автор: Анн Термеш, Максим Нелюбин


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Контекст

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Ссылки в интернете

www.saechsische-schweiz.de/malerweg

Тропа художников

fernwanderweg-e5.info

Европейский маршрут E5

jakobsweg.de

Путь Святого Иакова

heidschnuckenweg.de

Овечий маршрут - Хайдшнукенвег

rheinsteig.de

Рейнская тропа

pfalz.de

Германско-французская дорога замков

harzinfo.de

Кольцевой маршрут вокруг Броккена

rennsteig.de

Ренштайг

www.erlebnisgruenesband.de

Зеленый пояс

www.nordseetourismus.de

Информация о прогулках по Ваттовому морю

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