Поправки в УК РФ о наказании за дезертирство вступили в силу

На 213-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий субботы, 24 сентября (время московское).

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о внесении в УК РФ поправок, согласно которым периоды мобилизации и военного положения признаются отягчающими обстоятельствами при совершении преступлений. Теперь российское законодательство предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет за мародерство и на 10 лет - за добровольную сдачу в плен. За дезертирство и неявку на службу по призыву может грозить до 10 лет тюрьмы.

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Боррель: Угроза применения РФ ядерного оружия серьезна

К угрозам президента РФ Владимира Путина применить в Украине ядерное оружие нужно относиться серьезно. Такое мнение высказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью британской медиакомпании BBC . По его словам, ситуация в Украине переживает сейчас "опасный момент". "Конечно, это опасный момент, потому что российскую армию загнали в угол, и реакция Путина - угрозы применения ядерного оружия - очень плохая", - сказал Боррель.

При этом он подчеркнул необходимость достижения дипломатического решения конфликта при сохранении Украиной своей территориальной целостности и суверенитета.

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Как пишет Telegram-канал "Правозащита" , в связи с участием в акции против мобилизации в Томске в отдел полиции были доставлены 11 человек, в основном - женщины. Указывается, что одной из девушек при задержании повредили руку, была вызвана скорая помощь.

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С начала российского вторжения в Украину к утру 24 сентября число погибших в ходе войны детей достигло в Украине 391. Ранения за этот период получили 773 ребенка. Эти данные приводит офис генерального прокурора Украины, уточняя, что они не окончательные, "поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях".

Отмечается, что больше всего детей за время войны пострадало в Донецкой (400), Харьковской (231) и Киевской (116) областях.

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На акциях протеста против мобилизации в России к настоящему моменту задержаны около ста человек, сообщает Telegram-канал "ОВД-Инфо" . По его данным, 59 задержанных - из Новосибирска.

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На акции протеста против мобилизации в Томске произошли задержания, сообщает Telegram-канал правозащитного движения "Весна" . Мирная акция протеста в Новосибирске проходит также на фоне присутствия большого числа полицейских.

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Михаил Подоляк жестко раскритиковал власти Ирана

По словам советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, Тегеран, несмотря на свою репутацию и санкции, решил поддержать войну России против Украины. "Иран решил поддержать убийства украинцев, передав России - крайне отсталой в техническом плане стране - современные беспилотники. Многолетние санкции, изоляция, отвратительная репутация и окончательное стратегическое обнуление так и не позволили Ирану понять, как подняться со дна цивилизации", - написал Подоляк в Twitter .

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