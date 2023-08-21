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Помпеи: археологическая находка показывает, как жили рабы

Елена Дожина
33 мин. назад

Комната, в которой, судя по всему, жили и спали рабы, обнаружена в Помпеях. Это вторая находка подобного типа. Она хорошо иллюстрирует быт самых бедных и бесправных 2000 лет назад.

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Найденная в Помпеях комната, в которой жили рабы
Найденная в Помпеях комната, в которой жили рабыФото: Parco Archeologico di Pompei/dpa/picture alliance

Новая сенсационная находка: при археологических раскопках в Помпеях обнаружена маленькая жилая комната, в которой, скорее всего, жили рабы. Она была найдена на вилле Civita Giuliana - примерно в 600 метрах от древнего города. Причем археологи подозревают, что даже в помещениях для прислуги существовала иерархия. На это указывают два типа кроватей: одна - предельно простая и без матраца, а другая - более удобная. Кроме того, в комнате стояло два маленьких шкафа.

Комната для ученых интереснее, чем какая-нибудь статуя

В некотором смысле это открытие "гораздо важнее и проливает больше света на древнюю жизнь, чем красивая статуя", - написал директор музея Помпеи Габриэль Цухтригель (Gabriel Zuchtriegel) на онлайн-платформе X. Ранее очень похожая кровать была найдена еще в одном помещении, обнаруженном археологами в 2021 году. А в общей сложности в этом регионе было найдено только две комнаты подобного типа. Последняя из них использовалось одновременно и как кладовая, и как жилье для прислуги.

Судя по результатам детального изучения обнаруженных там же керамических сосудов и амфор, люди жили в антисанитарных условиях. Это отмечается в заявлении экспертов, сделанном в воскресенье, 20 августа. Из него также следует, что в этом жилом помещении обитали грызуны - как минимум три штуки. Останки одной крысы были найдены под кроватью, видимо, она пыталась сбежать, но погибла в пирокластическом потоке.

Помпеи - магнит для туристов и археологов

Помпеи и его жители были погребены под пеплом, грязью и лавой во время извержения вулкана Везувий в 79 году нашей эры. В результате город был частично законсервирован, и многие артефакты неплохо сохранились. Помпеи были заново открыты в XVII веке. Место раскопок - одна из самых посещаемых достопримечательностей Италии: здесь всегда есть на что посмотреть. И то и дело открываются новые сенсации.

Для реконструкции комнаты рабов был использован широко применяемый в таких случаях метод заполнения гипсом пустот, оставшихся в застывшем вулканическом пепле.

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