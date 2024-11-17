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Утечка документов: помощнику Нетаньяху предъявят обвинения

Павел Мыльников
17 ноября 2024 г.

Элиэзера Фельдштейна подозревают в передаче СМИ документа, публикация которого могла заставить общественность поверить, что антиправительственные протесты в Израиле укрепляют позицию ХАМАС.

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин НетаньяхуФото: Pool European Pressphoto Agency/AP/dpa/picture alliance

Прокуратура Израиля намерена предъявить официальные обвинения помощнику премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху Элиэзеру Фельдштейну и еще одному фигуранту дела об утечке секретных документов. Об этом ведомство сообщило в воскресенье, 17 ноября.

Кроме того, прокуратура запросила продление срока содержания подозреваемых под стражей на пять дней. За этот период ведомство собирается предъявить обвинительное заключение, а также ходатайствовать о том, чтобы двое фигурантов оставались под стражей до окончания судебного разбирательства из-за масштаба дела и его деликатности.

Секретные данные касались ХАМАС

Помощника Нетаньяху подозревают в том, что он передал нескольким СМИ конфиденциальный документ с целью заставить общественность поверить, что антиправительственные протесты в стране укрепляют радикальное исламистское движение ХАМАС, поясняет газета The Jerusalem Post.

По версии стороны обвинения, 6 сентября иностранные СМИ опубликовали статьи о позиции ХАМАС по переговорам об освобождении заложников. В материалах использовались секретные данные и документы, незаконно изъятые из систем разведки Армии обороны Израиля, следует из судебных документов.

Фельдштейн был арестован 2 ноября, как и еще четверо подозреваемых, которых являются сотрудниками службы безопасности. Их имена не раскрываются. Некоторые из подозреваемых позднее были переведены под домашний арест, однако помощника премьера это не коснулось.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Позднее часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 43 тысяч палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана. Израильская армия проводит против него на юге Ливана военную операцию.

В городах Израиля регулярно проходят акции с требованием вернуть заложников ХАМАС домой. Участники этих протестов неоднократно призывали к отставке премьера Нетаньяху.

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