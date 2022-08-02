Помощник Дмитрия Медведева заявил о взломе страницы в "ВКонтакте"

В аппарате зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева заявили о взломе его страницы в соцсети "ВКонтакте". "С тем, кто вчера взломал его страницу и опубликовал другой пост, разберутся администрация соцсети и те, кому положено", - заявил утром во вторник, 2 августа, помощник Медведева в интервью РИА "Новости".
В ночь на 2 августа на странице Медведева появился пост с рассуждениями о государственности Украины, Грузии и Казахстана. В частности, автор поста называет Казахстан "искусственным государством" и утверждает, что Грузия в своей истории "тянулась к России". Кроме того, он высказывает мнение о "роковой ошибке", произошедшей, по его словам, в начале 1990-х годов. По данным онлайн-издания "Медуза", пост был удален через 10 минут после появления. Скриншоты публикации появились в Telegram-канале телеведущей и блогера Ксении Собчак.
Бывший президент РФ в последние месяцы неоднократно выступал в соцсетях с исполненными ненавистью заявлениями. В частности, в начале июня онв крайне резких выражениях написал, что пока жив, будет делать все, чтобы исчезли те, кто желает России смерти.
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Автор: Сергей Елкин