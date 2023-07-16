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Польша хочет выкупить угольные активы четырех госкомпаний

Александра Иванова
1 ч. назад

Казначейство Польши готово приобрести акции угольных электростанций компаний Enea, PGE, Tauron и Energa, чтобы облегчить перевод энергосектора на "зеленые" рельсы.

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Угольная шахта и электростанция компании PGE в Польше (фото из архива)
Угольная шахта и электростанция компании PGE в ПольшеФото: picture alliance / NurPhoto

На фоне запланированной реструктуризации энергетического сектора польское государственное казначейство сделало четырем государственным энергокомпаниям - Enea, PGE, Tauron и Energa - предложение о покупке их угольных электростанций, сообщают в субботу, 15 июля, агентство Reuters и польское онлайн-издание Bankier.pl.

Указывается, что PGE предложили продать акции за 849 млн злотых (в пересчете: 190 млн евро). Компании Enea предложили 2,48 млрд злотых (0,6 млрд евро) за подразделение Wytwarzanie и 632 млн злотых (142 млн евро) - за подразделение Polaniec. За акции подразделения Ostroleka компании Energa была назначена цена в 153 млн злотых (34 млн евро). За подразделение Wytwarzanie компании Tauron государство предложило заплатить символическую цену в 1 злотый с условием оплаты долгов компании.

Как поясняет Reuters, Польша планирует выделить угольные электростанции, принадлежащие государственным коммунальным предприятиям, в новую государственную компанию National Energy Security Agency (NABE), чтобы сосредоточиться на "зеленой" энергетике, поскольку многие банки избегают финансирования компаний, зависящих от угля.

Отмечается, что предложенные условия еще будут обсуждаться и сделка будет заключена лишь при согласии всех компаний.

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