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Польские фермеры вновь заблокировали проезд в Украину

Роман Сулима
23 ноября 2024 г.

Анонсированная ранее блокировка движения грузовиков на польско-украинской границе началась, сообщила ГТС Украины. Протестующие полностью блокируют движение грузовиков весом более 3,5 тонн из Украины.

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Группа тракторов польских фермеров блокирует автостраду в середине марта 2024 года
Протесты польских фермеров в марте 2024 года (фото из архива)Фото: Patrick Pleul/dpa/picture alliance

С утра субботы, 23 ноября, на стороне Польши началась блокировка движения грузовиков "путем постоянного перемещения граждан по пешеходному переходу" контрольно-пропускного пункта (КПП) "Медыка - Шегини", сообщила Государственная таможенная служба Украины (ГТСУ).

Движение грузовиков весом более 3,5 тонн из Украины протестующие блокируют полностью, а в Украину пускают по одному грузовику в час, уточнили таможенники. Автобусы и легковые автомобили участники акции не блокируют. Как передает агентство "Укринформ", около 30 человек с польскими флагами ходят по пешеходному переходу дороги №28, ведущей к границе с Украиной.

По информации Госпогранслужбы Украины, забастовка объявлена на 48 часов с возможным продлением. Таможенная служба предупреждает о намерениях поляков блокировать погранпункт до конца года.

Две причины новых протестов

На этот раз протесты польских аграриев проходят по двум причинам, которые не касаются Украины напрямую. Первая, как передают журналисты - это невыполнение требования сохранить размер сельскохозяйственного налога в 2024 году на уровне 2023 года. Вторая -"беспокойство относительно подписания Европейским Союзом соглашения о свободной торговле" с несколькими странами Южной Америки - Бразилией, Аргентиной, Парагваем и Уругваем. Фермеры требуют не повышать налоги и не подписывать соглашение.

Автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной впервые были заблокированы 6 ноября 2023 года. Тогда перевозчики из Польши требовали ввести коммерческие разрешения для украинских перевозчиков и ограничить их количество. 27 ноября к протестующим присоединились польские фермеры из организации "Обманутая деревня", которые начали блокировать КПП "Шегини - Медыка". Недовольство аграриев было вызвано не только увеличением налогов и урезанием субсидий, но и решением Еврокомиссии снять торговый запрет на украинское зерно.

Блокировку КПП на границе с Украиной польские фермеры временно прервали в конце апреля и возобновили на несколько дней в начале июня

 

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