Фермеры остановили блокаду КПП на границе Польши с Украиной

Польские аграрии с конца ноября протестуют против увеличения налогов и урезания субсидий, а также против льгот для сольхозпродукции из Украины.

Польские фермеры приостановили блокаду контрольно-пропускного пункта (КПП) "Шегини - Медыка" на границе Украиной после подписания соглашения с правительством. Об этом в субботу, 6 января, сообщило издание Interia Wydarzenia . Отмечается, что министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский пообещал выполнить три требования фермеров: правительство выделит субсидии на выращивание кукурузы, обязуется не увеличивать налоговую ставку до 21% и оставить льготные кредиты для сельского хозяйства.

Чеслав Секерский также подтвердил, что запрет на продажу украинской продукции в Польше будет действовать бессрочно. При этом руководитель ведомства выделил, что оказывать помощь Киеву нужно, однако так, чтобы не нанести вред сельскому хозяйству Польши. "После подписания соглашения акция протеста на пограничном переходе в Медыке приостанавливается на период, необходимый для внесения законодательных изменений, и на время, необходимое для внесения дополнительных изменений", - говорится в соглашении правительства с фермерами.

Протесты польских перевозчиков и фермеров

6 ноября перевозчики из Польши начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требовали ввести коммерческие разрешения для украинских перевозчиков и ограничить их количество.

27 ноября к протестующим перевозчикам присоединились польские фермеры из организации "Обманутая деревня", которые начали блокировать КПП "Шегини - Медыка". 23 декабря они приостановили блокаду, однако 4 января вновь возобновили ее.

Недовольство аграриев было вызвано не только увеличением налогов и урезанием субсидий, но и решением Еврокомиссии снять с 15 сентября торговый запрет на зерно с Украины.

Смотрите также: