Польша построит забор вдоль границы с Беларусью высотой 2,5 метра. Об этом во вторник, 24 августа, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил в интервью сети радиостанций Polskie Radio.

Таким образом это государство - член ЕС хочет защитить себя от наплыва нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Афганистана, которые проникают в страну из соседней Беларуси, отметил он.

По словам Блащака, инженеры вооруженных сил Польши уже спроектировали заградительное сооружение. Его возведение будет осуществляться военнослужащими. Дату начала строительства министр не назвал.

Он, однако, оговорился, что в ближайшее время к границе с Беларусью, протяженность которой превышает 400 километров, будут переброшены еще до 1 тыс. солдат. В настоящее время там уже размещены почти 1 тыс. польских военных.

В июле вдоль участка протяженностью в 130 километров была протянута колючая проволока. Забор должен стать вторым заградительным барьером.

Литва может достроить свой заградительный барьер через год

В июле из-за массового наплыва нелегальных мигрантов с белорусской территории Литва ввела на границе с Беларусью чрезвычайное положение и начала сооружать заграждения. Как ожидается, они будут достроены через год.

В понедельник, 23 августа, премьер-министры Эстонии, Латвии, Литвы и Польши - Кая Каллас, Кришьянис Кариньш, Ингрида Шимоните и Матеуш Моравецкий - призвали ООН принять меры в отношении белорусского руководства за поощрение мигрантов к незаконному пересечению границ Евросоюза.

Поток нелегалов является "гибридной атакой" на ЕС, он "спланирован и систематически организован режимом Александра Лукашенко", говорилось в совместном заявлении премьеров.

Минск решил больше не сдерживать беженцев

В мае правитель Беларуси Александр Лукашенко в ответ на ужесточение западных санкций заявил, что Минск больше не будет удерживать беженцев от дальнейшего следования в страны ЕС. После этого резко усилился поток нелегальных мигрантов, прежде всего в Литву. С начала текущего года литовские пограничники задержали около 4 тысяч нелегальных мигрантов - в 40 с лишним раз больше, чем за весь 2020 год. На территорию ЕС они проникали через Беларусь.

Во многих случаях после того, как страны ЕС возвращали нелегалов на территорию Беларуси, власти в Минске вытесняли их обратно к границе, что приводило к тупиковым ситуациям. Так, группа из 32 беженцев из Афганистана и Ирака около двух недель находилась к востоку от Белостока на нейтральной полосе на границе с Беларусью, отмечало агентство AFP.

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