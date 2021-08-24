Польша построит забор вдоль границы с Беларусью высотой 2,5 метра. Об этом во вторник, 24 августа, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил в интервью сети радиостанций Polskie Radio.
Таким образом это государство - член ЕС хочет защитить себя от наплыва нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Афганистана, которые проникают в страну из соседней Беларуси, отметил он.
По словам Блащака, инженеры вооруженных сил Польши уже спроектировали заградительное сооружение. Его возведение будет осуществляться военнослужащими. Дату начала строительства министр не назвал.
Он, однако, оговорился, что в ближайшее время к границе с Беларусью, протяженность которой превышает 400 километров, будут переброшены еще до 1 тыс. солдат. В настоящее время там уже размещены почти 1 тыс. польских военных.
В июле вдоль участка протяженностью в 130 километров была протянута колючая проволока. Забор должен стать вторым заградительным барьером.
Литва может достроить свой заградительный барьер через год
В июле из-за массового наплыва нелегальных мигрантов с белорусской территории Литва ввела на границе с Беларусью чрезвычайное положение и начала сооружать заграждения. Как ожидается, они будут достроены через год.
В понедельник, 23 августа, премьер-министры Эстонии, Латвии, Литвы и Польши - Кая Каллас, Кришьянис Кариньш, Ингрида Шимоните и Матеуш Моравецкий - призвали ООН принять меры в отношении белорусского руководства за поощрение мигрантов к незаконному пересечению границ Евросоюза.
Поток нелегалов является "гибридной атакой" на ЕС, он "спланирован и систематически организован режимом Александра Лукашенко", говорилось в совместном заявлении премьеров.
Минск решил больше не сдерживать беженцев
В мае правитель Беларуси Александр Лукашенко в ответ на ужесточение западных санкций заявил, что Минск больше не будет удерживать беженцев от дальнейшего следования в страны ЕС. После этого резко усилился поток нелегальных мигрантов, прежде всего в Литву. С начала текущего года литовские пограничники задержали около 4 тысяч нелегальных мигрантов - в 40 с лишним раз больше, чем за весь 2020 год. На территорию ЕС они проникали через Беларусь.
Во многих случаях после того, как страны ЕС возвращали нелегалов на территорию Беларуси, власти в Минске вытесняли их обратно к границе, что приводило к тупиковым ситуациям. Так, группа из 32 беженцев из Афганистана и Ирака около двух недель находилась к востоку от Белостока на нейтральной полосе на границе с Беларусью, отмечало агентство AFP.
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Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты
"Балканский маршрут"
До сих пор основной маршрут беженцев в Западную Европу проходил через балканские страны - Македонию, Сербию и Хорватию. Этот путь оказался окончательно перекрыт в конце февраля, когда македонские пограничники перестали пропускать беженцев, находящихся на территории Греции. В данный момент на границе Греции с Македонией скопилось несколько тысяч мигрантов.
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Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты
Договор с Турцией: эффективность под вопросом
Договоренность ЕС с Анкарой предусматривает возвращение в Турцию беженцев, которые нелегально добираются до Греции. Однако это не остановит потоки мигрантов, полагают эксперты. Все популярнее становятся альтернативные маршруты - к примеру, через Италию и Албанию.
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Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты
Маршрут через Италию
Один из альтернативных маршрутов начинается в порту Анталии на юге Турции, в Мерсине близ границы с Сирией или же в Афинах в центральной Греции. Затем мигранты на рыболовецких и небольших торговых судах пересекают Средиземное море и попадают в Италию. По данным СМИ, стоимость переправы колеблется от 3 до 5 тысяч евро.
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Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты
Маршрут через Албанию
Популярность набирает и маршрут через Албанию, куда беженцы прибывают из Греции, а затем морем добираются до Италии или продолжают путь на север Европы на автомобилях. Впрочем, продвижение мигрантов через территорию Черногории и Боснии и Герцеговины затруднено из-за саперных мин, оставшихся в земле со времен гражданской войны в 1990-х годах. На фото - граница Албании с Грецией.
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Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты
Маршрут через Болгарию
Еще один альтернативный маршрут пролегает через Болгарию, откуда мигранты прибывают с территории Турции, а затем пытаются попасть в Румынию или Сербию. Правда, это весьма затруднительно: в Румынии преградой для дальнейшего продвижения становятся Карпаты, а границы Сербии с ЕС находятся под пристальным контролем. В итоге многие мигранты оседают в Болгарии.
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Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты
Маршрут через Румынию
Румыния пока оставалась в стороне от крупных потоков беженцев, однако в январе здесь были задержаны 60 мигрантов из Пакистана, Ирака, Марокко, Афганистана и Сомали, пытавшиеся ночью перейти границу страны с Сербией. В последнее время местные власти отмечают рост числа беженцев с Украины и Молдавии - как правило, это афганцы, добравшиеся сюда через страны Центральной Азии.
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Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты
"Арктический маршрут"
С начала 2016 года около тысячи беженцев прибыли через территорию России в Финляндию. По сообщению финских властей, в основном это мигранты из Афганистана, Сирии, Индии и Бангладеш, многие из которых жили в России долгое время. Пытаясь избежать дальнейшего притока беженцев, РФ и Финляндия ввели временные ограничения на пропуск граждан третьих стран на двух пограничных пунктах.
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Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты
"Балтийский маршрут"
В последнее время участились случаи нелегального перехода слабо укрепленной границы Латвии с Россией и Беларусью. В 2015 году в республике задержано около 500 нелегальных мигрантов - в основном это выходцы из Вьетнама, Ирака и Афганистана. Латвия намерена ограничить поток мигрантов с помощью забора на границе, который должны построить до 2020 года.
Автор: Александра Ёлкина