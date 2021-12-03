Польша объявила об исчезновении своего солдата на границе с Беларусью

Польская армия сообщила об исчезновении одного из своих военнослужащих на границе с Беларусью. Солдат 11-го артиллерийского полка "исчез при исполнении своих обязанностей" на границе, говорится в заявлении армии, обнародованном в пятницу, 17 декабря.

По данным армии Польши, солдат пропал накануне, 16 декабря, в районе деревень Наревка и Семянувка на востоке Польши. "Поиски продолжаются", - говорится в заявлении.

Министр обороны Мариуш Блащак заявил, что у пропавшего солдата были "серьезные проблемы" с судебными органами и он объявил "о своем уходе из армии". Министр добавил, что этого человека никогда не следовало направлять на службу на границу.

Минск заявил, что солдат попросил убежища

Белорусские пограничники заявили, что объявленный Варшавой пропавшим польский солдат попросил "политического убежища" в Беларуси, потому что он не согласен с жесткой позицией Польши в отношении беженцев. По данным Минска, мужчина был арестован вечером 16 декабря на белорусской стороне границы. В то же время польская сторона не подтверждает информацию о том, что военный перешел на белорусскую сторону, чтобы просить там убежища, передает "Польское радио".

В связи с наплывом мигрантов из Беларуси Польша разместила на границе десятки тысяч солдат. С начала года тысячи мигрантов- многие из них с Ближнего Востока - прибыли через Беларусь на внешние границы ЕС, пытаясь перебраться в Польшу или страны Балтии.

ЕС обвиняет авторитарного белорусского правителя Александра Лукашенко в том, что он целенаправленно доставлял мигрантов из кризисных регионов в Беларусь, чтобы переправить их в ЕС и тем самым дестабилизировать ситуацию в Европе. Минск отвергает эти обвинения.

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