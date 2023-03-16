На 386-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий четверга, 16 марта (время московское).

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Басманный районный суд Москвы заочно арестовали на два месяца основателя медиа "Служба поддержки" и бывшего издателя "Медузы" Илью Красильщика по обвинению в распространении "фейков" о российской армии. Уголовное дело в отношении Красильщика завели в апреле 2022 года, в июле его объявили в розыск. Поводом стал пост в его Instagram об убийстве мирных жителей в Буче. Красильщик уехал из России после начала войны.

Польша в ближайшие дни передаст Украине истребители МиГ-29

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Польша в ближайшие дни передаст Украине четыре истребителя МиГ-29, сообщил президент страны Анджей Дуда. В будущем Варшава предоставит Киеву остальные из 12 обещанных истребителей, добавил он.

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В Ростове-на-Дону загорелось здание пограничного управления ФСБ. Регион граничит с Луганской и Донецкой областью Украины, где идут бои. Telegram-канал Baza опубликовал видео, снятое очевидцем из соседнего здания. По словам мужчины, перед пожаром в помещении ФСБ произошел сильный взрыв. "Только что взорвалось, прямо на моих глазах", - говорит мужчина на видео.

По словам источника РБК в МЧС, причиной пожара стало возгорание силового кабеля на складе. "В хозяйственной постройке, где это произошло, хранились резервуары с топливом, которые взорвались", - сказал собеседник РБК.

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Пентагон опубликовало видео пролета российских истребителей Су-27 над американским дроном MQ-9 Reaper над Черным морем. На кадрах видно два пролета истребителей, которые сбрасывают топливо на пути движения беспилотника. После второго сброса картинка пропадает на несколько секунд, а когда она восстанавливается, видно, что две лопасти винта дрона повреждены. По версии США, MQ-9 Reaper разбился после столкновения с российским истребителем. Столкновение, вероятно, произошло непреднамеренно, заявил представитель Госдепа США Нед Прайс. "Вероятно, это был результат глубокой некомпетентности одного или обоих российских пилотов", - сказал он.

В ОБСЕ оценили потери РФ в Бахмуте в 20-30 тысяч человек

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С мая 2022 года в боях за Бахмут российская регулярная армия и ЧВК "Вагнер" потеряли от 20 до 30 тыс. военных убитыми и ранеными, пишет издание "Укринформ" со ссылкой на старшего военного советника делегации Великобритании в ОБСЕ Яна Стаббса. "В то время, как Россия продолжает наступление в Донбассе, она терпит чрезвычайно большие потери. С мая прошлого года только в районе Бахмута были убиты и ранены от 20 до 30 тысяч "вагнеровцев" и военнослужащих регулярной российской армии - это огромные человеческие потери при общем продвижении примерно на 25 километров", - сказал Стаббс

Хроника событий 16 марта 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 15 марта 14.00 - 23.59 >>>

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