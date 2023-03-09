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Польские военные возводят укрепления на границе с Калининградской областью
Польские военные возводят укрепления на границе с Калининградской областьюФото: Omar Marques/AA/picture alliance
КонфликтыУкраина

Польша укрепляет свою границу с Беларусью

1 ч. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 10 марта.

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На 380-й день полномасштабноговоенного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 10 марта (время московское).

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Белый дом назвал "жестоким" и "неоправданным" массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины, который нанесла 9 марта российская армия. "Ужасно видеть эти жестокие, необоснованные нападения на гражданскую инфраструктуру по всей Украине", - заявила журналистам на борту Air Force One первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон. По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, российские военные осуществили как минимум 81 ракетный пуск, используя в том числе крылатые ракеты морского базирования "Калибр" и баллистические ракеты воздушного базирования "Кинжал". В результате обстрела погибли по меньшей мере шесть человек.

Польша укрепляет свою границу с Беларусью

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Польша укрепляет свою границу с Беларусью, устанавливая противотанковые ежи. Об этом сообщил в микроблоге Twitter министр обороны страны Мариуш Блащак. Он напомнил, что в феврале такие заграждения возводились и на границе с Калининградской областью. Блащак назвал укрепление границы с Россией и Беларусью "частью стратегии обороны и сдерживания".

 

Хроника событий 9 марта 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 9 марта 00.00 - 13.59 >>>

Смотрите также:

Как война изменила жизнь украинцев

 

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