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Польша призывает ЕС противостоять дезинформации вместе с США

Павел Мыльников
21 июля 2024 г.

Перед выборами президента США Варшава считает нужным расширить борьбу с возможной дезинформацией из РФ и указать американцам на положение Европы и плюсы коллективной безопасности, пишет Reuters.

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Флаги США и Евросоюза
Варшава хочет напомнить американцам о плодах долгих связей ЕС и СШАФото: picture-alliance/ZUMA Wire/A. Michailidis

Польша призывает Европейский Союз запустить в США кампанию, которая укажет американцам на важность сотрудничества. "В этот критический момент в истории крайне важно, чтобы мы сообща приняли быстрые и решительные меры с целью усилить трансатлантические связи с помощью стратегических коммуникаций в США касательно ЕС", - говорится в документе, подготовленном к встрече глав МИД стран Евросоюза. Агентство Reuters привело выдержки из него в субботу, 20 июля.

В преддверии выборов президента Соединенных Штатов необходимы такие шаги, как "расширение масштабов разоблачения российской дезинформации", в том числе на предварительной стадии, а также "запуск кампаний, которые проясняют нынешнее положение Европы, преимущества дипломатии, коллективной безопасности и открытого общества", отмечается далее. "Нам нужно напомнить американской публике, особенно молодому поколению, о результатах, которые экономике США принесло наше партнерство, продолжающееся десятилетиями", - добавляют авторы документа.

Варшава винит Москву в попытках дестабилизации и дезинформации о США

Польша утверждает, что стала объектом неоднократных попыток России дестабилизировать ситуацию и вмешаться в выборы из-за роли Варшавы в снабжении военной помощью соседней Украины, отражающей вторжение российских войск. "Нам следует ожидать большего, поскольку ослабление поддержки Украины остается для России приоритетом", - подчеркивают составители документа. Москва отвергает обвинения польской стороны.

Кроме того, в польском документе говорится, что российские государственные СМИ и близкие к Кремлю онлайн-платформы распространяют дезинформацию об иммиграции в США и безопасности их границ, искажают влияние иммиграции, а также выделяют истории о преступлениях, совершенных мигрантами.

Между тем Кремль отрицает намерение вмешаться в выборы президента Соединенных Штатов, запланированные на 5 ноября. Москва также отвергает утверждения Вашингтона о вмешательстве в президентские выборы в 2016 и 2020 годах.

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