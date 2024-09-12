Польша призвала США снять военные ограничения для Украины

Глава МИД Польши Радослав Сикорский во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Варшаву заявил, что Украине нужно дать разрешение бить западным оружием по целям в глубине территории РФ для самообороны.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал дать Украине разрешение бить западным оружием по целям в глубине территории России. Это заявление Сикорского прозвучало в четверг, 12 сентября, когда в Варшаве находился с визитом госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Россия совершает военные преступления, атакуя гражданские объекты ракетами. Бомбардировщики, с которых запускаются эти ракеты, взлетают с аэродромов на территории РФ, - цитирует слова Сикорского агентство Associated Press. - Жертва агрессии имеет право защищать себя. Поэтому я считаю, что Украина имеет право использовать западное оружие для предотвращения военных преступлений".

В Варшаве Блинкен также встретился с президентом Польши Анджеем Дудой и премьер-министром Дональдом Туском, которые разделяют позицию Сикорского, отмечает AP.

Лондон разрешил Украине бить западными ракетами по России

Накануне Великобритания разрешила Украине применять поставляемые ею крылатые ракеты Storm Shadow для ударов по территории России. Об этом со ссылкой на источники в правительстве королевства написала газета The Guardian в статье, посвященной совместному визиту госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми в Киев 11 сентября. Оба встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Источники The Guardian подчеркнули, что Блинкен и Лэмми вместе приехали в Киев лишь потому, что по Storm Shadow было принято положительное решение. При этом, как отмечает британская газета, если бы Лэмми публично заявил в Киеве о принятом решении, его слова могли бы быть восприняты как "излишне провокационные".

Информация о том, что США приняли аналогичное решение в отношении поставляемых ими Украине ракет, не поступала. В конце августа представитель Пентагона заявил, что Вашингтон по-прежнему не разрешает Киеву бить американскими ракетами вглубь территории РФ.

Путин: это будет участием НАТО в войне

Президент РФ Владимир Путин 12 сентября заявил, что применение западного высокоточного оружия большой дальности для ударов Украины по территории России будет означать прямое участие стран Североатлантического альянса в войне.

В этом случае изменится "сама суть конфликта" в Украине, а Россия "будет принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые будут создаваться", пригрозил Путин.

Дроны РФ залетают на территорию стран НАТО

В ночь на 8 сентября один из беспилотников российской армии во время обстрела Украины нарушил воздушное пространство Румынии. Как сообщило местное Минобороны, начиная с 02.25 по местному времени два самолета F-16 румынских ВВС были подняты в воздух "для мониторинга воздушной обстановки". Позднее Бухарест осудил очередную атаку армии РФ по территории Украины, а также нарушение ее воздушного пространства.

До этого обломки российских беспилотников были обнаружены в Румынии в конце июля 2024 года. "Россия совершила еще более чудовищные нападения на украинскую гражданскую инфраструктуру. На территории Румынии обнаружены обломки. Мы проинформировали наших союзников и координируем с ними свои действия по этому вопросу", - написала министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску, добавив, что ее страна "решительно осуждает эти безответственные действия".

7 сентября на востоке Латвии крушение потерпел еще один российский военный БПЛА, сообщил в соцсети X президент Латвии Эдгарс Ринкевичс. "Количество подобных инцидентов на восточном фланге НАТО растет, и мы должны решать их коллективно", - отметил глава государства, добавив, что Рига находится в тесном контакте с союзниками.