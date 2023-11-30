Польша пообещала усилить контроль за грузовиками из Украины

Власти Польши достигли предварительных договоренностей с местными перевозчиками в вопросе послабления блокады въезда в страну украинских дальнобойщиков, которая продолжается с 6 ноября. Об этом говорится в пресс-релизе по итогам прошедшей в среду, 29 ноября, встречи министра инфраструктуры Польши Алвина Гаядхура с представителями протестующих поляков.

Из заявлений сторон следует, что польские власти пообещали усилить контроль за грузовиками из Украины и проводить "комплексные проверки" в отношении перевозчиков из соседней страны. В ответ на это местные дальнобойщики не станут распространять блокаду проезда украинских грузовиков на "последующие пункты пересечения границы", а также, если действия властей приведут к результатам, готовы "смягчить протест".

Гаядхур сообщил, что подал запрос в Еврокомиссию о назначении комитета, который проверит действие соглашения ЕС-Украина, ослабившего требования ко въезду и передвижению по Евросоюзу украинских грузовых перевозчиков.

Польские дальнобойщики требуют лишить украинцев "привилегий"

Одной из причин блокады границы польские перевозчики называют меры, введенные Брюсселем для облегчения доставки грузов в Украину и из нее на фоне продолжающегося российского вторжения. Так, летом 2022 года для обеспечения работы "коридоров солидарности", по которым в Украину ввозится гуманитарная и военная помощь и вывозится сельхозпродукция, ЕС стал признавать выданные в Украине водительские права и удостоверения профессиональных водителей.

Из-за этого транспортные компании из Украины начали "экспансию" на внутреннем рынке перевозок в ЕС - их услуги обходятся дешевле, так как им не приходится платить взносы на социальное страхование и соответствовать европейским стандартам, считают протестующие.

По словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, Варшава уже обратилась к Еврокомиссии с просьбой отменить "транспортный безвиз" для украинских перевозчиков. Киев при этом выступает против возвращения к довоенным требованиям по въезду в ЕС для украинских компаний.

Вместе с тем в самой Украине дальнобойщики из Польши вынуждены регистрироваться в так называемой "электронной очереди" "еЧерга", которая определяет порядок и правила пересечения границы грузовым транспортом. Регистрация в этой системе "делает невозможным выполнение дальнейших заказов и снижает конкурентоспособность компаний", заявлял ранее министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик, призывая Киев отменить соответствующее требование к перевозчикам.

Еврокомиссия обвиняет Варшаву в бездействии по поводу кризиса на границе

В свою очередь, еврокомиссар по вопросам транспорта Адина Валеан назвала продолжающееся блокирование пограничных переходов на польско-украинской границе "абсолютно неприемлемым". По ее словам, власти Польши почти ничего не делают для того, чтобы прекратить блокаду, из-за которой очереди из грузовиков у границы со стороны Украины растянулись на десятки километров.

"Весь Европейский Союз, не говоря уже об Украине, которая сейчас находится в состоянии войны, нельзя взять в заложники, блокируя наши внешние границы", - цитирует ее агентство AFP. Валеан добавила, что Еврокомиссия имеет право принимать меры против тех, "кто не соблюдает правила и не применяет закон".

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