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Польша пообещала не арестовывать Нетаньяху по ордеру МУС

Сергей Ромашенко
9 января 2025 г.

В Варшаве надеются, что премьер-министр Израиля приедет в Польшу на юбилей освобождения Освенцима. Правительство Польши пообещало не арестовывать его, несмотря на ордер Международного уголовного суда.

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху (фото из архива)Фото: OHAD ZWIGENBERG/AFP

Глава правительства Польши Дональд Туск пообещал, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, вопреки ордеру Международного уголовного суда (МУС), не будет арестован, если приедет в страну на юбилей освобождения нацистского концлагеря Освенцим, сообщило Польское агентство печати (PAP) в четверг, 9 января.

По словам Туска, он обратился к министрам юстиции и иностранных дел Польши с просьбой обеспечить это решение юридически. "С одной стороны, у нас есть ордер Международного суда, с другой - для меня с самого начала было очевидно, что премьер-министр Израиля, президент Израиля или любой другой представитель государства Израиль должны иметь полные права и чувство безопасности на юбилейных торжествах", - сказал он.

"Я не могу себе представить, чтобы политические лидеры Израиля не смогли безопасно участвовать в праздновании годовщины освобождения Освенцима, это совершенно неприемлемо", - подчеркнул Туск.

Гарантии неприкосновенности от Польши

Ранее в тот же день правительство Польши опубликовало резолюцию, в которой гарантируется свободное участие высших представителей Израиля в праздновании освобождения Освенцима. "Обеспечение безопасного участия израильских лидеров в торжествах 27 января 2025 года правительство Польши рассматривает как часть воздания должного еврейскому народу, миллионы дочерей и сыновей которого стали жертвами Холокоста", - говорится в сообщении канцелярии правительства.

Еще ранее стало известно, что с просьбой обеспечить безопасность Нетаньяху к правительству обратился и президент Польши Анджей Дуда. Намерен ли сам Нетаньяху посещать церемонию в Освенциме - пока неизвестно. Израильскую делегацию, предположительно, возглавит министр образования.

Польша - страна-участница Международного уголовного суда в Гааге. МУС считает, что обладает правом на арест государственных лидеров, несмотря на то, что обычно те пользуются абсолютным иммунитетом в международных отношениях. Ордер на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта был выдан в ноябре по обвинению в военных преступлениях и преступлениях против человечности в секторе Газа. Израиль категорически отвергает выдвинутые против него обвинения.

 

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