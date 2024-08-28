Польша пока не готова передать Украине истребители МиГ-29

Польша сможет передать Украине свои истребители МиГ-29 только после того, как получит новые боевые самолеты им на замену, заявил польский министр обороны. Таким образом он ответил на просьбу Владимира Зеленского.

Польша сможет передать Украине свои многоцелевые истребители МиГ-29 только после того, как получит новые боевые самолеты им на замену. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает во вторник, 27 августа, издание Wiadomości.

Косиняк-Камыш напомнил, что власти Польши внесли "многомиллиардный" вклад в военную помощь Украине, сделав в этом отношении все, что могли. Однако при этом он назвал главным приоритетом поддержание собственной обороноспособности Польши. "Наши украинские партнеры должны понимать это", - сказал глава польского Минобороны.

По его словам, решение о передаче Украине самолетов МиГ-29, находящихся сейчас на вооружении ВВС Польши, может быть принято только после того, как военно-воздушные силы страны получат новые боевые самолеты. Речь идет, в частности, об истребителях F-35, которые Варшава заказала в США - они будут поставлены не раньше 2026 года. До этого имеющиеся у Польши МиГи будут нужны для защиты ее собственного воздушного пространства, подчеркнул Косиняк-Камыш.

Зеленский просил МиГ-29 у Польши

27 августа президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что хотел бы добиться согласия Польши на передачу ВСУ истребителей советских моделей. "Нам очень нужны ваши МиГи", - заявил украинский лидер.

Зеленский также предложил Польше помочь Украине защитить небо над ее западными областями, сбивая российские ракеты и дроны во время крупных воздушных атак. Последний такой массированный удар ВС РФ нанесли в ночь на 26 августа и утром того же дня, направив на 15 областей страны более ста ракет и около сотни ударных дронов. В результате повреждения получили десятки объектов инфраструктуры, есть погибшие и раненые. Польша во время этой атаки поднимала в воздух свои ВВС.

В начале августа стало известно, что Украина получила от западных партнеров первые 10 американских истребителей F-16. После массированной воздушной атаки РФ 27 августа Зеленский заявил, что ВСУ готовятся применить эти истребители против России.