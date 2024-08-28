Польша пока не готова передать Украине истребители МиГ-29

Польша пока не готова передать Украине истребители МиГ-2928 августа 2024 г.
Польша сможет передать Украине свои многоцелевые истребители МиГ-29 только после того, как получит новые боевые самолеты им на замену. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает во вторник, 27 августа, издание Wiadomości.
Косиняк-Камыш напомнил, что власти Польши внесли "многомиллиардный" вклад в военную помощь Украине, сделав в этом отношении все, что могли. Однако при этом он назвал главным приоритетом поддержание собственной обороноспособности Польши. "Наши украинские партнеры должны понимать это", - сказал глава польского Минобороны.
По его словам, решение о передаче Украине самолетов МиГ-29, находящихся сейчас на вооружении ВВС Польши, может быть принято только после того, как военно-воздушные силы страны получат новые боевые самолеты. Речь идет, в частности, об истребителях F-35, которые Варшава заказала в США - они будут поставлены не раньше 2026 года. До этого имеющиеся у Польши МиГи будут нужны для защиты ее собственного воздушного пространства, подчеркнул Косиняк-Камыш.
Зеленский просил МиГ-29 у Польши
27 августа президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что хотел бы добиться согласия Польши на передачу ВСУ истребителей советских моделей. "Нам очень нужны ваши МиГи", - заявил украинский лидер.
Зеленский также предложил Польше помочь Украине защитить небо над ее западными областями, сбивая российские ракеты и дроны во время крупных воздушных атак. Последний такой массированный удар ВС РФ нанесли в ночь на 26 августа и утром того же дня, направив на 15 областей страны более ста ракет и около сотни ударных дронов. В результате повреждения получили десятки объектов инфраструктуры, есть погибшие и раненые. Польша во время этой атаки поднимала в воздух свои ВВС.
В начале августа стало известно, что Украина получила от западных партнеров первые 10 американских истребителей F-16. После массированной воздушной атаки РФ 27 августа Зеленский заявил, что ВСУ готовятся применить эти истребители против России.