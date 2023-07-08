Польша направила дополнительные силы к границе с Беларусью

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 9 июля.

На 501-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражают агрессию. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам не всегда возможно. DW следит за развитием событий воскресенья, 9 июля (время московское).

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил командующим Национальной гвардией полковника Александра Пивненко. Его предшественник генерал-лейтенант Юрий Лебедь занимал этот пост с конца января 2022 года. Глава государства особо выделил участие Пивненко в боях за Бахмут.

Польша перебрасывает дополнительные силы к границе с Беларусью

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Польша начала переброску дополнительных сил к границе с Беларусью для усиления своих восточных рубежей, сообщил польский министр обороны Мариуш Блащак. Варшава намерена продемонстрировать свою готовность отреагировать на "попытки дестабилизации", пояснил он. Польша направит на границу более 1000 военнослужащих и почти 200 единиц военной техники. Опасения Варшавы вызывают как размещение в Беларуси тактического ядерного оружия России, так и вероятная переброска в эту страну боевиков частной военной компании "Вагнер".

Хроника событий 8 июля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 8 июля 00.00 - 13.59 >>>

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