Польша отозвала приглашение послу Венгрии

Польша сочла нежелательным присутствие посла Венгрии в Варшаве Иштвана Ийдярто на церемонии открытия польского председательства в Евросоюзе.

Польша сочла нежелательным присутствие посла Венгрии в Варшаве Иштвана Ийдярто на церемонии открытия польского председательства в Евросоюзе вечером 3 января. Соответствующая нота МИД Польши направлена Будапешту, сообщил польский портал Onet.pl.

Решение принято на фоне предоставления Венгрией убежища бывшему заместителю министра юстиции Польши Марчину Романовскому, против которого на родине заведено уголовное дело по обвинению в коррупции.

Официальный старт председательству будет дан в Большом театре - Национальной опере Варшавы. На мероприятии ожидаются премьер-министр Польши Дональд Туск, новый глава Евросовета Антониу Кошта, а также дипломаты, находящиеся с миссией в Варшаве.

Руководитель МИД Польши Радослав Сикорский послал ноту в посольство Венгрии. Из нее следует, что участие Ийдярто "не предусматривается".

Возможно, Будапешт направит дипломата более низкого ранга, но это пока не подтверждено.

Изначально посол Венгрии был приглашен на гала-концерт еще несколько недель назад и даже подтвердил свое присутствие.

Ордер на арест экс-замминистра юстиции Польши

Суд в Варшаве 19 декабря выдал ордер на арест 48-летнего Романовского. Польская прокуратура ведет в отношении него расследование по подозрению в совершении 11 уголовных преступлений, включая членство в преступной организации, отмечало агентство dpa.

По версии следствия, будучи в 2019-2023 годах заместителем министра юстиции, Романовский направил миллионы из фонда помощи жертвам преступлений на проекты, которые, как надеялся занимавший пост министра юстиции Збигнев Зебро, могли принести пользу правившей партии "Право и справедливость" (ПиС).

Сам экс-замминистра отвергал все обвинения и также называл свое преследование политически мотивированным.

Романовский - депутат Сейма (парламента Польши) от ПиС, а также член Парламентской ассамблеи Совета Европы. И Сейм, и ПАСЕ лишили его иммунитета от судебного преследования.

Посла Венгрии в Варшаве вызвали в МИД Польши

Венгрия же в свою очередь предоставила убежище экс-заместителю министра юстиции Польши.

"Действия правительства премьер-министра Дональда Туска создали ситуацию, в которой польское правительство игнорирует решения Конституционного суда и использует уголовное право в качестве инструмента против политических оппонентов", - заявили в Будапеште.

В ответ посла Венгрии в Варшаве вызвали в министерство иностранных дел Польши, где ему вручили ноту протеста.