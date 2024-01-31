Польша снова хочет от Германии репараций

Новый глава МИД Польши Радослав Сикорский во время визита в ФРГ заявил, что Германия должна его стране "финансовую компенсацию" за преступления Второй мировой. При этом он и Анналена Бербок высказались за сотрудничество.

Новый глава МИД Польши Радослав Сикорский во время визита в ФРГ вновь поднял тему репараций. "То, что Германия сделала с Польшей во время Второй мировой войны, было ужасно и жестоко", - заявил он в интервью Welt TV во вторник, 30 января, после переговоров со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок (Annalena Baerbock). Поэтому будет полезно, если ФРГ "найдет креативное решение", чтобы "выразить свое раскаяние и сделать что-то хорошее для людей, которые пережили это время", продолжил Сикорский. "И результатом этого этического осмысления прошлого должна затем стать выплата финансовой компенсации", - заключил он, не назвав конкретных цифр.

При этом польский министр иностранных дел подчеркнул, что Германия, как и другие демократические страны Европы, является союзником Польши. Даже если Варшава и Берлин по-разному смотрят на какие-то вопросы, то к этому "можно подойти конструктивно, без конфронтационной риторики", сказал Сикорский.

Бербок после встречи с ним также высказалась за то, чтобы "оживить" сотрудничество между двумя странами. Европа "более чем когда-либо нуждается в крепкой немецко-польской дружбе и глубоком доверии между Варшавой и Берлином", заявила глава МИД ФРГ, добавив, что Германия и Польша должны вместе использовать свою "творческую силу" на благо всего континента.

Стороны решили возобновить немецко-польские межправительственные консультации, которые были приостановлены с 2018 года. В частности, Варшава и Берлин собираются вместе разрабатывать инициативы в рамках ЕС и координировать свою политику в отношении России и Украины.

Ранее Польша требовала от ФРГ 1,3 трлн евро

1 сентября 2022 года, в 73-ю годовщину начала Второй мировой, комиссия польского парламента представила свою оценку размера ущерба, который Германия нанесла Польше в ходе той войны. Озвученная цифра составляла 6,2 трлн злотых, то есть примерно 1,3 трлн евро. Глава правившей тогда в Польше правоконсервативной партии "Закон и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский заявил, что экономика ФРГ "прекрасно справится" с выплатой этой суммы.

Анналена Бербок тогда ответила, что, хотя Германия не снимает с себя историческую ответственность за совершенные преступления, Берлин считает вопрос о репарациях Польше закрытым. В 1953 году власти Польской народной республики заявили, что с 1 января 1954 года страна отказывается от всех неурегулированных требований относительно военных репараций. Впрочем, в 2017 году тогдашний польский министр обороны Антоний Мачеревич сказал, что от репараций в 1953 году отказалась не современная Польша, а "советская колония", которой, по его оценке, являлась ПНР.

В январе 2023 года бывший замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик заявил, что Польша обратится в ООН за помощью в получении репараций от Германии, поскольку та, как он сказал, "не хочет вести диалог".

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