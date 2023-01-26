  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Санкции в отношении России
Ситуация в Беларуси
Истребители F-16
Истребители F-16Фото: Lithuanian Ministry of National Defense/AP Photo/picture alliance
КонфликтыУкраина

Польша готова поддержать поставку истребителей Украине

Лиза Ламбрехт
43 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 27 января.

https://p.dw.com/p/4MlIK

На 338-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 27 января (время московское).

++01.35++

Управление внутренней безопасности Службы безопасности Украины (СБУ) совместно с Государственным бюро расследований (ГБР) выявили в рядах СБУ сотрудника, который "занимался разведывательно-подрывной деятельностью в интересах России". Как сообщила спецслужба, российским агентом оказался работник управления СБУ в Запорожской области, он собирал данные о своих коллегах и секретную информацию, в том числе о материалах досудебного расследования резонансных дел. Ему предъявлено подозрение по статье "государственная измена в условиях военного положения".

++01.00++

В результате массированного российского удара по территории Украины 26 января разрушены объекты энергетической инфраструктуры в Киевской и Днепропетровской областях. Об этом сообщил гендиректор энергокомпании Yasno Сергей Коваленко. По его словам, сейчас электроснабжение восстановлено.

В Одессе после попаданий в объекты энергетической инфраструктуры до сих пор отсутствуют тепло- и электроснабжение, но подача воды восстановлена практически везде, сообщил мэр города Геннадий Труханов.

Ранее стало известно как минимум об 11 погибших мирных жителях и еще 11 пострадавших в результате последних российских атак. 

++00.30++

Польша заявила, что поддержит Североатлантический альянс, если тот решит передать Украине истребители. "Я думаю, мы, НАТО, должны быть смелее", - сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью французскому телеканалу LCI. Не следует бояться поставлять Украине ракетные и зенитные батареи для защиты всей ее территории, а не только Киева, западной части страны и линии фронта, отметил Моравецкий.

По его словам, Польша поддержит поставку истребителей Украине, если такой вопрос будет рассмотрен. Однако это должно быть общее решение НАТО, подчеркнул глава польского правительства.

++00.05++

По данным Эстонского национального телерадиовещания (ERR), Эстония намерена передать Украине кассетные снаряды и уже запросила соответствующее разрешение у Германии. Конвенцию о запрете боеприпасов такого типа подписали более 100 государств, однако Эстония и Украина не входят в их число, как и Россия.

Министр обороны Ханно Певкур в интервью ERR заявил, что Таллинн решил предоставить Киеву артиллерийские боеприпасы калибра 155 миллиметров, но отказался раскрывать детали соглашений между вооруженными силами Эстонии и Украины, в частности количество и номенклатуру боеприпасов.

"Если мы предоставим Украине кассетные снаряды, я не вижу тут проблем, поскольку уже сейчас обе воюющие стороны используют на территории Украины такие боеприпасы", - отметил Певкур. 

Хроника событий 26 января 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 26 января 00.00 - 13.59 >>>

Смотрите также:

Новая политика ФРГ в отношении РФ

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Сможет ли пропаганда Кремля вбить клин в латвийское общество? Европа в фокусе

Сможет ли пропаганда Кремля вбить клин в латвийское общество? Европа в фокусе

Россия не только ведет войну против Украины, но и постоянно атакует Запад посредством слов. Российская пропаганда сильно беспокоит соседнюю Латвию. В стране многие говорят на русском, особенно в восточных регионах. В приграничном городе Резекне проживает много русскоязычных людей, и местные жители боятся, что кремлевская пропаганда может расколоть латвийское общество.
Политика9 ч. назад26:27 мин.
external

Почему молдаване воюют в Украине по обе стороны фронта и друг против друга (24.01.2023)

Почему молдаване воюют в Украине по обе стороны фронта и друг против друга (24.01.2023)

Сколько молдован участвуют в войне в Украине, сказать сложно. Статистики на этот счет не ведется. Но погибшие и раненые выходцы из Молдовы есть как в рядах ВСУ, так и армии РФ.
Конфликты24 января 2023 г.07:36 мин.

СБУ викрила ще одного зрадника у власних лавах: збирав дані для передачі російським спецслужбам

www.facebook.com
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

На сессии ПАСЕ в Страсбурге, 24 января 2023 года

ПАСЕ призвала создать спецтрибунал для Путина и Лукашенко

Политика8 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Танковый кулак Украины, и лучшие фейки о Германии. DW Шоу

Танковый кулак Украины, и лучшие фейки о Германии. DW Шоу

Политика7 ч. назад59:52 мин.
Мария К. в Берлине

Убежище под ключ: на что готовы россияне ради жизни в ФРГ

Убежище под ключ: на что готовы россияне ради жизни в ФРГ

Миграция9 ч. назад
Немецкая школа

Украинские родители в шоке от немецких школ. А дети?

Украинские родители в шоке от немецких школ. А дети?

Культура12 ч. назад
Участники акции в поддержку Алексея Навального в центре Берлина, 21 января 2023 года. На плакате одной участницы: "Верните Лешу в Германию".

Есть ли у Германии шанс освободить Навального?

Есть ли у Германии шанс освободить Навального?

Политика21 ч. назад
окно с решеткой в тюрьме и тени на стене от колючей проволоки

Политузники Беларуси: возможны ли переговоры ЕС с Лукашенко?

Политузники Беларуси: возможны ли переговоры ЕС с Лукашенко?

Правосудие и закон5 ч. назад
Фото на тему финансирования немецих партий - фигурки в партийных цветах стоят на купюрах евро разного достоинства

Конституционный суд разобрался с госсубсидиями партий в ФРГ

Конституционный суд разобрался с госсубсидиями партий в ФРГ

Правовые основы государства9 ч. назад
На главную страницу