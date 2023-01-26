Польша готова поддержать поставку истребителей Украине

На 338-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 27 января (время московское).

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Управление внутренней безопасности Службы безопасности Украины (СБУ) совместно с Государственным бюро расследований (ГБР) выявили в рядах СБУ сотрудника, который "занимался разведывательно-подрывной деятельностью в интересах России". Как сообщила спецслужба, российским агентом оказался работник управления СБУ в Запорожской области, он собирал данные о своих коллегах и секретную информацию, в том числе о материалах досудебного расследования резонансных дел. Ему предъявлено подозрение по статье "государственная измена в условиях военного положения".

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В результате массированного российского удара по территории Украины 26 января разрушены объекты энергетической инфраструктуры в Киевской и Днепропетровской областях. Об этом сообщил гендиректор энергокомпании Yasno Сергей Коваленко. По его словам, сейчас электроснабжение восстановлено.

В Одессе после попаданий в объекты энергетической инфраструктуры до сих пор отсутствуют тепло- и электроснабжение, но подача воды восстановлена практически везде, сообщил мэр города Геннадий Труханов.

Ранее стало известно как минимум об 11 погибших мирных жителях и еще 11 пострадавших в результате последних российских атак.

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Польша заявила, что поддержит Североатлантический альянс, если тот решит передать Украине истребители. "Я думаю, мы, НАТО, должны быть смелее", - сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью французскому телеканалу LCI. Не следует бояться поставлять Украине ракетные и зенитные батареи для защиты всей ее территории, а не только Киева, западной части страны и линии фронта, отметил Моравецкий.

По его словам, Польша поддержит поставку истребителей Украине, если такой вопрос будет рассмотрен. Однако это должно быть общее решение НАТО, подчеркнул глава польского правительства.

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По данным Эстонского национального телерадиовещания (ERR), Эстония намерена передать Украине кассетные снаряды и уже запросила соответствующее разрешение у Германии. Конвенцию о запрете боеприпасов такого типа подписали более 100 государств, однако Эстония и Украина не входят в их число, как и Россия.

Министр обороны Ханно Певкур в интервью ERR заявил, что Таллинн решил предоставить Киеву артиллерийские боеприпасы калибра 155 миллиметров, но отказался раскрывать детали соглашений между вооруженными силами Эстонии и Украины, в частности количество и номенклатуру боеприпасов.

"Если мы предоставим Украине кассетные снаряды, я не вижу тут проблем, поскольку уже сейчас обе воюющие стороны используют на территории Украины такие боеприпасы", - отметил Певкур.

Хроника событий 26 января 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 26 января 00.00 - 13.59 >>>

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