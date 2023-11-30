Польша бойкотирует саммит ОБСЕ из-за участия в нем Лаврова

Польша отказалась от участия в очередном заседании совета министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) из-за решения председательствующей в ОБСЕ Северной Македонии пригласить на встречу российскую делегацию во главе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом заявил в среду, 29 ноября, глава польского МИД Шимон Шинковский вел Сенк.

"Мы не можем игнорировать тот факт, что министр иностранных дел России будет присутствовать за столом организации, которая стремится создать мир и безопасность в Европе", - цитирует главу польской дипломатии AFP. По словам министра, присутствие Лаврова как представителя страны-агрессора на саммите "неприемлемо".

Встреча министров иностранных дел ОБСЕ пройдет в Скопье с 30 ноября по 1 декабря.

Саммит ОБСЕ решили бойкотировать страны Балтии и Украина

Польша стала уже пятым государством, отказавшимся от участия в заседании ОБСЕ из-за присутствия на нем главы МИД РФ. Ранее о бойкоте встречи заявила Украина, а вместе с ней саммит решили пропустить представители Латвии, Литвы и Эстонии.

Представитель МИД Украины Олег Николенко при этом отметил, что в ноябре Россия вместе с Беларусью заблокировали председательство Эстонии в ОБСЕ, планировавшееся на 2024 год. По словам Николенко, РФ "последовательно разрушает" организацию, прибегая к шантажу и угрозам.

Кроме того, указал Николенко, российские силы в 2022 году незаконно задержали в неподконтрольных Киеву районах Донецкой и Луганской областей троих представителей ОБСЕ с гражданством Украины. Это произошло вскоре после того, как Россия наложила вето на продление работы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на востоке Украины. Задержанные РФ люди находятся в тюрьмах уже более 500 дней, добавил представитель украинского министерства.

Саммит ОБСЕ в Северной Македонии станет первой после начала войны в Украине встречей членов организации на уровне министров, в которой примет участие РФ. В 2022 году аналогичный саммит ОБСЕ проходил в Польше, и Варшава не стала выдавать визы участникам российской делегации. Встреча при этом завершилась без подписания итогового документа.

Бербок призывает помешать Лаврову разрушить ОБСЕ

На фоне отказов ряда стран от участия в саммите глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) указала, что не откажется от участия во встрече, хотя и понимает позиции бойкотирующих стран. "Невероятно трудно сесть за стол переговоров с человеком, который жестоко нападает не только на Украину, но и на европейский миропорядок", - подчеркнула она.

По словам министра, сама она летит в Скопье, поскольку хочет сделать все возможное, чтобы глава МИД РФ "не смог достичь своей цели - разрушить ОБСЕ". "Я убеждена, что мы должны сделать все возможное, в том числе посредством нашего личного присутствия, чтобы ОБСЕ могла продолжать обеспечивать безопасность и сотрудничество в Европе", - заявила Бербок.

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