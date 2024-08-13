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Половина немцев недовольны состоянием демократии

Жан Рофе
13 августа 2024 г.

В вопросе доверия к демократии в Германии голоса разделились примерно поровну, показывают опросы. При этом большинство считают важным сохранить демократию.

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Демонстрация в защиту демократии перед Бранденбургскими воротами в Берлине, май 2024 года
Две трети жителей ФРГ видят в популизме угрозу демократииФото: Liesa Johannssen/REUTERS

Почти половина (47,9%) населения Германии относительно довольна или очень довольна состоянием демократии в стране, еще примерно столько же (48,5%) - менее довольны или вообще недовольны. Об этом свидетельствует опрос Международного университета прикладных наук IU (IU Internationale Hochschule), результаты которого были опубликованы во вторник, 13 августа.

Согласно исследованию, наиболее высокая степень доверия к демократии наблюдается среди молодежи - около 55% опрошенных в возрасте от 16 до 25 лет высказали свое удовлетворение.

Популизм как угроза демократии

Схожие результаты показал опрос, проведенный исследовательской организацией policy matters по заказу немецкого Фонда имени Кёрбера (Körber-Stiftung). Согласно его результатам, 51% жителей Германии не доверяет или мало доверяет демократии и ее процессам.

Более двух третей респондентов (69%) считают, что демократии угрожает популизм. За запрет экстремистских партий в качестве контрмеры выступает 63% опрошенных.

Около 84% опрошенных в исследовании IU считают, что снижение доверия к политике является самым большим вызовом для демократии. При этом 92,5% считают сохранение демократии в Германии относительно важным или очень важным.

Более половины с тревогой смотрят в будущее

По данным опроса policy matters, 57% респондентов не верят, что Германия способна справиться с текущими вызовами. 54% опрошенных с тревогой смотрят в будущее, что на 12 процентных пунктов больше, чем в 2020 году.

Опрос по заказу Фонда имени Кёрбера проводился в июне и июле, исследователи опросили 1068 человек. В опросе Международного университета прикладных наук IU, проводившемся в мае, приняли участие 1213 человек.

 

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