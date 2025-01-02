Политзаключенный Горинов номинирован на премию Евросоюза

На премию имени Павла Адамовича, присуждаемой Европейским союзом за борьбу за права человека, гражданскую терпимость и поддержку нуждающихся, также претендуют мэры Киева и Львова.

Российский политзаключенный, бывший муниципальный депутат Алексей Горинов вошел в короткий список премии имени Павла Адамовича, присуждаемой Европейским союзом за борьбу за права человека, гражданскую терпимость и поддержку нуждающихся. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба Европейского комитета регионов.

На премию также претендуют мэр Киева Виталий Кличко, мэр Львова Андрей Садовый, основатель Camp des Milles во Франции Ален Шураки, лидеры палестинских и израильских общин Бассам Арамин и Рами Эльханан, а также Национальная федерация женских ассоциаций рома "Камира" из Испании.

Победителей объявят 13 января в Гданьске, мэром которого был Павел Адамович, убитый в 2019 году. Церемония награждения пройдет 20 февраля в Брюсселе во время пленарного заседания Европейского комитета регионов.

Преследование Алексея Горинова

Алексей Горинов - под стражей с 26 апреля 2022 года. В июле 2022-го он был приговорен к семи годам колонии общего режима за "публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ группой лиц с использованием служебного положения по мотивам политической ненависти". Поводом стало то, что во время заседания Совета депутатов политик, среди прочего, предложил объявить минуту молчания "по жертвам происходящей военной агрессии в Украине".

Тогда же Горинов выступил против организации развлекательных мероприятий в Красносельском районе из-за войны в Украине. "О каком досуге и развлечениях может идти речь, когда на территории соседнего суверенного государства ведутся боевые действия, осуществляется агрессия нашей страны", - сказал мундеп.Позднее российские власти возбудили второе уголовное дело против Горинова, в результате чего 29 ноября он был приговорен к дополнительным трем годам лишения свободы по делу о "терроризме".