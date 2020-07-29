 Политтехнолог Шкляров арестован в Беларуси на 2 месяца | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 31.07.2020

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Беларусь

Политтехнолог Шкляров арестован в Беларуси на 2 месяца

Обвинение политтехнологу пока не предъявлено, у следствия есть на это 10 дней. Защита намерена обжаловать задержание Шклярова.

Виталий Шкляров

Виталий Шкляров

Политтехнолог Виталий Шкляров арестован на 2 месяца в Беларуси. Об этом в пятницу, 31 июля, заявил его адвокат Антон Гашинский.

По словам Гашинского, обвинение Шклярову пока не предъявлено, на это у следствия есть 10 дней, передает белорусский портал tut.by. В настоящий момент он является подозреваемым по делу в отношении блогера Сергея Тихановского. Защита намерена обжаловать задержание Шклярова.

Шкляров работал в кампании Тихановского?

Белорусский политтехнолог был задержан 29 июля. Государственные СМИ республики сообщили, что Виталий Шкляров был консультантом Тихановского, который намеревался баллотироваться в президенты республики, и мобилизовывал протестный электорат вокруг блогера.

Ранее кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская рассказала в своем Facebook о реакции своего мужа на задержание Шклярова: "Новости о том, что белорусское телевидение показывает его как человека, который связан с задержанными "боевиками" из России, и что "Страна для жизни" (общественная кампания Тихановского. - Ред.) якобы работала под контролем некоего российского политтехнолога Шклярова, Сергей узнал с большим удивлением. Ему такие факты из его биографии не известны".

Виталий Шкляров жил Беларуси, России, Германии и США. По его словам, он работал в избирательных кампаниях Ангелы Меркель (Angela Merkel), Барака Обамы, Берни Сандерса, Ксении Собчак и Дмитрия Гудкова. По данным некоторых белорусских СМИ, он также владеет дипломатическим паспортом США, его жена - гражданка США и работает в американском посольстве в Киеве.

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