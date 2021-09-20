Политологи призвали ЦИК не мешать анализу итогов выборов в России

Политологи, политики, общественные деятели и избиратели написали открытое письмо главе Центризбиркома Элле Памфиловой с призывом не мешать им анализировать результаты прошедших в России выборов. В письме, текст которого в среду, 22 сентября, опубликовала "Новая газета", авторы письма жалуются на то, что с сайта ЦИК теперь невозможно скопировать данные об итогах голосования в формате Excel, а данные в HTML-формате закодированы так, что их нельзя скопировать в таблицу.

Эти данные нужны аналитикам политологических исследований и для выявления ошибок в итоговых протоколах избиркомов. "Фактически ЦИК реализует принцип ограниченной открытости: данные доступны для просмотра, но они не доступны для компьютерной обработки. По сути, это означает создание гигантских затруднений для электоральных исследований. Нам, политологам, аналитикам, предлагают вернуться в ХХ век, когда все цифры вводились вручную", - отмечается в обращении.

Авторы письма отмечают, что мировая общественность может трактовать попытки затруднить анализ электоральной статистики "исключительно как стремление скрыть следы фальсификаций". Подписанты выражают надежду на то, что препятствия возникли из-за "непонимания специфики электоральных исследований" руководством ЦИК, а не из-за "желания уничтожить эти исследования вообще".

Подписанты открытого письма

Письмо Элле Памфиловой, в числе прочих, подписали политолог Екатерина Шульман, специалист по электоральной статистике Сергей Шпилькин, Аббас Галлямов, Илья Шаблинский, Станислав Рачинский, Дмитрий Орешкин, Евгений Минченко, Борис Надеждин, Елена Лукьянова, Александр Кынев и сопредседатель движения "Голос" Григорий Мельконьянц.

19 сентября Сергей Шпилькин заметил, что на сайте ЦИК поставили систему защиты, которая не позволяет автоматически копировать данные о результатах голосования. Каждая строчка на странице результатов закодирована, что затрудняет машинную обработку данных и статистический анализ результатов выборов.

Глава ЦИК Элла Памфилова объяснила кодировку результатов выборов защитой системы от "беспрецедентных атак".

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