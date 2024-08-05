Политолог Крашенинников объявлен в розыск в РФ

Розыск, предположительно, ведется по статье о несоблюдении правил после признания "иноагентом", отметил политолог со ссылкой на адвоката.

МВД России объявило в розыск российского политолога Федора Крашенинникова. Информацию об этом он подтвердил в понедельник, 5 августа, в Telegram.

"Адвокат уточнил, вроде бы это из-за иноагентства, несоблюдение их дурацких правил", - отметил Крашенинников. Он был включен в перечень физлиц-"иноагентов" в сентябре 2022 года.

По версии политолога, его местонахождение МВД и так известно. Однако сам он не удивился подобному развитию событий. Крашенинников также добавил, что не имеет доступа к порталу Госуслуг, поэтому получить дополнительную информацию не может.

По какой статье идет розыск - неизвестно

Статья для розыска в карточке МВД не указана. В Минюсте отмечали, что в список Крашенинников попал за политическую деятельность, в качестве "иностранных источников влияния" указывалась Украина.

Наряду с Крашенинниковым в перечень физлиц-"иноагентов" тогда были внесены музыкант Андрей Макаревич, украинский журналист Дмитрий Гордон, российская журналистка Катерина Гордеева, соратник Алексея Навального - Иван Жданов, а также филантроп Борис Зимин.

Статус "иноагента" - даже для лиц без иностранного финансирования

В соответствии с подписанным президентом РФ Владимиром Путиным в июле 2022 года законом статусом "иноагента" могут наделять лиц и без иностранного финансирования. "Иноагентами" можно признать любые российские или иностранные организации или физические лица, если они получают иностранную поддержку или "находятся под иностранным влиянием", а также ведут политическую деятельность, либо собирают сведения о военно-технической деятельности России, которые "можно использовать против безопасности страны".

"Иноагентам" запрещено вести просветительскую и педагогическую деятельность с несовершеннолетними, работать на государственной и муниципальной службе, быть членами избиркомов и организаторами публичных мероприятий. Кроме того, с 1 декабря 2022 года "иноагенты" должны ставить на своих материалах специальную пометку.

На YouTube-канале Крашенинникова, где он, в частности, размещает обзоры, посвященные ситуации в Украине - 36 тыс. подписчиков, в Telegram - 16 тыс.

Крашенинников уехал из России

Политолог покинул РФ после того, как в июле 2020 года суд признал его виновным в повторном неуважении к власти и арестовал его на семь суток.

Ранее, 26 июля, источник Telegram-канала BRIEF сообщил, что на оппозиционеров Владимира Милова и Крашенникова в ближайшее время могут возбудить уголовные дела по обвинению в экстремизме. По данным канала, Минюст России включил фонд "Свободная Россия" (Free Russia Foundation), в котором они работают, в перечень экстремистских организаций. Крашенников также сотрудничал с DW в качестве колумниста.