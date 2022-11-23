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Илья Яшин
Илья Яшин под стражей с 13 июля (фото из архива)Фото: Mikhail Tereshchenko/TASS/IMAGO
ПолитикаРоссия

Политику Илье Яшину продлили арест на полгода

Анна Мельникова
1 ч. назад

Бывшего московского мундепа судят по делу о "фейках" про армию РФ за рассказ об убийствах мирных жителей в Буче.

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Мещанский суд Москвы оставил в СИЗО бывшего муниципального депутата Красносельского района Илью Яшина до 10 мая 2023 года. Его обвиняют в "фейках" про армию РФ. Об этом в среду, 23 ноября, сообщают сетевые издания "Медиазона" и SOTA.

Прокурор впервые за несколько месяцев заседаний указал, что Яшину принадлежит треть квартиры в "недружественной стране" Болгарии и это якобы может помочь политику скрыться от следствия, если суд смягчит меру пресечения.

Яшин просил отпустить его под залог в 5,1 млн рублей. Он подчеркнул, что не пытался уехать из России, несмотря усилившееся давление за высказывания против войны с Украиной. "Я не уезжаю, потому что я не считаю, что я делаю что-то противоречащее интересам своей страны. Я патриот России", - цитирует Яшина "Медиазона". Судья Оксана Горюнова согласилась с обвинителем. Рассмотрение дела по существу она отложила до 29 ноября.

Перед заседанием Яшин сказал журналистам, что чувствует себя в СИЗО-2 "Бутырка" сравнительно хорошо - "насколько возможно комфортно жить в тюрьме, настолько и нормально", передает телеканал "Дождь".

Уголовное дело за эфир на YouTube

Поводом для уголовного преследования Ильи Яшина стал апрельский эфир на YouTube-канале оппозиционера, где он говорил об убийствах мирных жителей во время российской оккупации Бучи, пригорода Киева. Статья о "фейках" про вооруженные силы РФ по мотивам политической ненависти, которую ему вменяют в вину, предусматривает до десяти лет заключения.

Яшин находится под стражей с 13 июля, через несколько дней после задержания Минюст объявил политика "физическим лицом-иноагентом". Его банковские счета, по словам следователя, арестованы.  

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