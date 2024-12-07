Политику Горинову включили тепло в СИЗО и отдали письма

Алексей Горинов в письме подтвердил, что ему включили отопление в СИЗО-1 во Владимире и передали пачки писем. В группе поддержки политика надеются, что ему дадут и теплое одеяло.

Бывшему депутату Красносельского муниципального округа Москвы Алексею Горинову включили отопление в СИЗО-1 во Владимире, где он находится в заключении, и передали пачку адресованных ему писем. Об этом в пятницу, 6 декабря, сообщила группа поддержки политика в Telegram, ссылаясь на полученное от самого Горинова письмо. "Алексей ничего не упоминает про одеяло, но мы надеемся, что администрация СИЗО-1 города Владимир проявит человечность и в этом и даст заключенному зимой теплое одеяло", - говорится в сообщении.

Отключение тепла Горинову произошло 29 ноября, сразу после вынесения политику приговора по делу об оправдании терроризма, из-за якобы произошедшей аварии в той части СИЗО, где находится антивоенный политик. В группе поддержки Горинова 4 декабря предположили, что именно так в СИЗО-1 "поняли смысл" изменения условий содержания политика на более строгие "или же им показалось, что добавление срока политзаключенному - недостаточно, и его следует дополнительно мучить".

Кроме того, Горинову не выдавали теплое одеяло, а "только тонкий пододеяльник" вместо него, из-за чего он вынужден был постоянно находиться в термобелье. "Письма Алексею также не выдают. Ни одного письма не передали за время нахождения в СИЗО, хотя упоминали, что письма приходят Алексею пачками", - писала 4 декабря группа поддержки политика в Telegram.

Горинову присудили еще три года дополнительно

29 ноября 2-й Западный окружной военный суд во Владимире приговорил Горинова, который в 2022 году уже был осужден на семь лет колонии общего режима, еще к трем годам колонии строгого режима по новому делу "об оправдании терроризма". По версии обвинения, Горинов в разговоре с другими осужденными оправдывал подрыв Крымского моста, а также действия украинского батальона "Азов" и подразделения ГУР "Кракен". Экспертиза усмотрела в высказываниях Горинова оправдание терроризма.

У 62-летнего Алексея Горинова хроническое заболевание легких - в 2016 году из-за перенесенного ранее туберкулеза ему удалили часть легкого. В марте 2024 года стало известно, что его фактически лишают сна в колонии, "проверяя" каждые два часа в любое время суток.

Дело Горинова вызвало международное осуждение, включая призывы специального докладчика ООН по ситуации с правами человека в России к его немедленному освобождению. Независимый правозащитный проект "Поддержка политзаключенных. Мемориал" признал Алексея Горинова политзаключенным.

Преследование мундепа Горинова в России

Политик находится под стражей с 26 апреля 2022 года. В июле 2022 года он был приговорен к семи годам колонии общего режима за "публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ группой лиц с использованием служебного положения по мотивам политической ненависти". Поводом для его преследования стало то, что во время заседания Совета депутатов политик среди прочего предложил объявить минуту молчания "по жертвам происходящей военной агрессии в Украине".

Тогда же мундеп выступил против организации развлекательных мероприятий в Красносельском районе из-за войны в Украине. "О каком досуге и развлечениях может идти речь, когда на территории соседнего суверенного государства ведутся боевые действия, осуществляется агрессия нашей страны", - сказал тогда Алексей Горинов.