  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
В фокусе
Выборы в ГерманииВойна в УкраинеСитуация в Беларуси
Последние аудиоПоследние видео
20 фото
ПолитикаСША
3 января 2025 г.
https://p.dw.com/p/4on5x

Смотрите также:
Все карикатуры DW