Политика Трампа в карикатурах - 2024/2025
Политические карикатуры об избранном президенте США - в галерее DW.
Трамп хочет Гренландию и Панамский канал: планы на 2025-й?
Дональд Трамп намерен установить контроль над датским островом Гренландия и Панамским каналом, пишут американские СМИ. Список желаний избранного президента США для Санта-Клауса готов? Карикатура DW.
Трамп против трансгендеров. Главное, чтобы без "транс"?
Дональд Трамп заявил, что его администрация будет признавать только женский и мужской пол. Карикатура DW о сложностях трансформационного процесса избранного президента США.
Три мирных плана Трампа по Украине: выбирай любой?
Соратники избранного президента США Дональда Трампа предложили три варианта прекращения войны России против Украины. Как выглядят эти планы - в карикатуре DW.
Дональд Трамп: еще не президент, но уже главный ньюсмейкер
Дональд Трамп начал объявлять имена членов своей администрации. Но что он будет делать после вступления в должность президента США, пока неясно. Трамп намеренно держит интригу? Карикатура DW.
Разговор Трампа с Путиным: а был ли звонок?
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения СМИ о телефонном разговоре избранного президентом США Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Карикатура DW.
Трамп в "Макдоналдсе": новый слоган для фастфуда готов?
Кандидат в президенты США Дональд Трамп пошел по следам соперницы на выборах Камалы Харрис, подрабатывавшей в молодости в McDonald’s. Картофель фри от экс-главы Белого дома - в карикатуре DW.
Маск на митинге Трампа, или Методы внушения от владельца Х?
Владелец соцсети X Маск поддержал кандидата в президенты США Трампа на предвыборном митинге в Батлере, где ранее на Трампа было совершено покушение. Кульбиты Маска и их последствия - в карикатуре DW.
Возвращение Трампа в соцсеть X: к Маску есть вопрос
Дональд Трамп вернулся в соцсеть X, которая ранее называлась Twitter. После разблокировки аккаунта он дал интервью владельцу X Илону Маску. А что хотел бы узнать сам экс-президент США - в карикатуре DW.
Вслед за раненым Трампом помощь медиков понадобилась Байдену, который заразился коронавирусом.
Трамп был ранен во время выступления на предвыборном митинге - пуля пробила правое ухо. Кому это может быть выгодно?
Верховный суд США признал частичный иммунитет Трампа в процессе о штурме Капитолия. Президент США и уголовник в одном лице?
Бойкий Дональд против вялого Джо. Девяносто минут теледуэли Трампа и Байдена в одной картинке.
Суд признал Трампа виновным по делу о сокрытии выплат бывшей порноактрисе: своя ноша не тянет?
Владимир Путин признал, что в качестве президента США для него предпочтительнее Джо Байден. Его выбор - в карикатуре DW.
У Трампа нет 464 млн долларов на залог по делу о финансовых махинациях: пойдет ли он по миру?
Продажа мерча с фотографией Трампа из тюрьмы в Джорджии принесла более 7 млн долларов. Новый бизнес экс-президента США?
Трампу предъявлено обвинение по 34 эпизодам фальсификации документов и преступного сговора. Его аргументы против - в карикатуре DW.
Дональд Трамп - первый экс-президент США, представший перед судом в связи с уголовными обвинениями.
Новый владелец Twitter Илон Маск восстановил аккаунт Дональда Трампа. Кому его возвращение было нужно больше?
ФБР провело обыск в доме Трампа. Искали секретные документы. Спецслужбы в гостях у экс-президента США.
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