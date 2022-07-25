Политик Леонид Гозман отпущен вскоре после задержания в Москве

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.
По словам адвоката Гозмана, политик был задержан в российской столице на основании данных системы распознавания лиц "Сфера", его объявили в федеральный розыск.
Российского политического и общественного деятеля Леонида Гозмана отпустили из отделения полиции в Москве вскоре после задержания. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщил его адвокат Михаил Бирюков.
Юрист уточнил, что политика задержали на станции метро "Фрунзенская", на основании данных системы распознавания лиц "Сфера". Его доставили в 1-й отдел полиции УВД на Московском метрополитене. Что вменяется в вину общественному деятелю, пока неизвестно. Со слов правоохранителей активист "находится в федеральном розыске", указал Бирюков.
Леонида Гозмана 15 июля допросили в Следственном комитете РФ в качестве подозреваемого по уголовному делу о неподаче уведомления о полученном гражданстве Израиля, после чего отпустили.
Политик принял гражданство в 2018 году и, по словам адвоката, уведомил миграционную службу об этом год спустя - в 2019 году.
Наказание по этой статье предусмотрено в виде штрафа до 200 тысяч рублей (или в размере заработной платы за период до одного года) либо обязательных работ на срок до 400 часов.
В мае власти РФ признали Леонида Гозмана "иностранным агентом".
В 2014 году политик в интервью DW отмечал, что особый евразийский путь для России - дорога в тупик.
Смотрите также: