 Политик Леонид Гозман отпущен вскоре после задержания в Москве | Новости из Германии о России | DW | 25.07.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Политик Леонид Гозман отпущен вскоре после задержания в Москве

По словам адвоката Гозмана, политик был задержан в российской столице на основании данных системы распознавания лиц "Сфера", его объявили в федеральный розыск.

Автомобиль полиции в Санкт-Петербурге

Автомобиль полиции (фото из архива)

Российского политического и общественного деятеля Леонида Гозмана отпустили из отделения полиции в Москве вскоре после задержания. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщил его адвокат Михаил Бирюков.

Юрист уточнил, что политика задержали на станции метро "Фрунзенская", на основании данных системы распознавания лиц "Сфера". Его доставили в 1-й отдел полиции УВД на Московском метрополитене. Что вменяется в вину общественному деятелю, пока неизвестно. Со слов правоохранителей активист "находится в федеральном розыске", указал Бирюков.

"Неподача уведомления о двойном гражданстве"

Леонида Гозмана 15 июля допросили в Следственном комитете РФ в качестве подозреваемого по уголовному делу о неподаче уведомления о полученном гражданстве Израиля, после чего отпустили.

Политик принял гражданство в 2018 году и, по словам адвоката, уведомил миграционную службу об этом год спустя - в 2019 году.

Наказание по этой статье предусмотрено в виде штрафа до 200 тысяч рублей (или в размере заработной платы за период до одного года) либо обязательных работ на срок до 400 часов.

Гозман признан "иноагентом"

В мае власти РФ признали Леонида Гозмана "иностранным агентом".

В 2014 году политик в интервью DW отмечал, что особый евразийский путь для России - дорога в тупик.

Смотрите также:

  • Инфографика: число политзаключенных в России

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    В списках не значатся

    Сейчас в России, по разным оценкам, более 300 человек подвергаются преследованию по политическим мотивам. В реальности, утверждают правозащитники, эта цифра гораздо выше. Термин "политическое преследование" - оценочный, так как официально в УК России нет политических статей. Кого считать политзаключенным - решают правозащитные организации, в том числе международные.

  • Инфографика: число преследуемых по политическим мотивам в различных регионах РФ

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Статистика по регионам

    Татарстан и Башкoртостан лидируют после Москвы по числу уголовных дел. Причина - преследование членов запрещенной в РФ и ряде стран организации "Хизб ут-Тахрир". Центр "Мемориал" отказывается считать ее террористической. Мурманская область попала в топ-10 из-за дела Arctic Sunrise: в 2013 году активисты Greenpeace пытались проникнуть на нефтедобывающую платформу и устроить акцию протеста.

  • Инфографика: тематика политических преследований в РФ

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Узники совести

    Больше всего среди политзаключенных по-прежнему узников совести. Международная организация Amnesty International относит к ним, например, большинство обвиняемых по "болотному делу". 

  • Инфографика: деятельность, ставшая поводом для преследования по политическим мотивам

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Против веры, оппозиции и экологии

    "Большинство людей, которые попали в категорию "другое", участвуют в различных религиозных организациях, деятельность которых запрещена в России. Это не активисты, просто люди самых разных профессий, у которых единые убеждения", - говорит координатор проекта politpressing.org Григорий Дурново.

    Автор: Елена Барышева


Смотреть видео 01:38

"Матери против политических репрессий": за детей и все общество в целом

Аудио- и видеофайлы по теме

Почему фильм "Заложники Путина" показали в Европарламенте  

Россия за решеткой: бывшие узники вспоминают - политзаключенный Алексей Гаскаров  

Реклама

Самые читаемые

Киссинджер предостерег от уступок России территорий Украины  

Отказавшиеся воевать российские солдаты рассказали об условиях содержания под стражей  

Детскую книгу о немцах Поволжья изымают из библиотек Свердловской области  